Silced – Zerocarta, “A Scuola di CAF”: presentazione del progetto all'Istituto Galiani di Napoli

Tutto pronto per la conferenza stampa che si terrà venerdì 17 giugno presso l’Istituto scolastico F. Galiani, in via Don Bosco 6, alle ore 10:00, per fare il punto sui successi del progetto messo in campo da SILCED – ZEROCARTA Caf denominato “A Scuola di CAF” .

l PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – denominato “A Scuola di CAF” realizzato da SILCED – ZEROCARTA Caf, in collaborazione con l’Istituto tecnico economico F. GALIANI, nasce con l’obiettivo di rafforzare la formazione degli studenti dell’indirizzo AFM Amministrazione Finanza e Marketing, aumentare le loro possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, e sviluppare un percorso che avvicini le istituzioni alle giovani generazioni, nel segno della legalità e della cultura, aumentare le capacità di orientamento universitario di settore.

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha mirato a rendere il sistema scolastico più aperto e flessibile al fine di migliorare la risposta educativa all’evoluzione della società.

In quest’ottica è stato messo in campo un articolato programma di formazione sugli aspetti più importanti del CAF, centro di assistenza fiscale, e sulle pratiche e le attività che da questo derivano.

Più di 40 alunni, delle quinte e le quarte classi, indirizzo Finanziario, hanno avuto modo di apprendere attraverso la frequentazione al corso le varie tematiche relative alle pratiche elaborate dai centri di assistenza fiscale. Al termine della fase teorica, hanno avviato un’attività di affiancamento presso le strutture di SILCED ZEROCARTA Caf, per poi realizzare un vero e proprio centro di raccolta all’interno dell’Istituto, per tutta la comunità scolastica ed il territorio circostante.

La dirigente scolastica dell’Istituto, Antonella Barreca annuncia con grande soddisfazione e gioia “A scuola di CAF è un’ attività fortemente voluta dalla comunità scolastica del GALIANI per provare a delineare percorsi formativi, lavorativi e di orientamento degli studenti del l’ indirizzo AFM in collaborazione con SLICED ZEROCARTA. I punti di forza sono: 1. Stretta interazione della scuola con il mondo del lavoro al fine offrire opportunità formative, lavorative e di orientamento qualificate. 2. Consolidamento della cittadinanza attiva e della legalità. 3. Scuola come ulteriore presidio istituzionale in contesto periferico e fortemente complesso. 4. Scuola aperta ed al servizio del territorio in relazione alle competenze specifiche della professionalizzazione dei suoi studenti. Credo molto che questa iniziativa possa sviluppare la collaborazione con imprese e società di servizi dando il via ad un rapporto sinergico per offrire prospettive ai nostri studenti Da più parti, ormai da tempo, si discute della poca corrispondenza della scuola italiana alle esigenze del mondo del lavoro ed universitario, il GALIANI e SLICED ZERO CARTA stanno provando a cancellare questa convinzione. Un nuovo modo di fare scuola che speriamo diventi una buona pratica da incrementare”.

“L’importanza di tale attività, infatti, risiede non solo nel “qualificare” gli studenti attraverso un percorso formativo, e quindi aumentare sensibilmente le loro possibilità di inserimento lavorativo, ma anche nel rendere sempre di più i giovani, cittadini consapevoli, conoscitori delle Istituzioni delle loro funzioni e degli atti che queste emanano” – ha dichiarato il Segretario Generale del SILCED, Vincenzo Caniglia.

“Ho fortemente voluto che questa esperienza partisse dall’Istituto Galiani, che io stesso ho frequentato, ed in questo territorio che ha sempre di più bisogno di impegno verso le giovani generazioni, per consentire loro di costruirsi un futuro e provare a realizzare i propri sogni” – ha aggiunto Vincenzo Caniglia.

“L’apertura di uno sportello all’interno dell’Istituto, con l’impegno diretto dei giovani studenti, ha l’obiettivo di fortificare l’azione di legalità in un territorio difficile, ed in un contesto socio-educativo complesso, attraverso un ulteriore presidio istituzionale” – ha dichiarato Pasquale Iafullo, Responsabile di ZEROCARTA CAF.

Sono stati invitati a partecipare:

l’Assessore all’Istruzione della Regione Campania

Prof.ssa Lucia Fortini

l’Assessore ai Giovani ed al Lavoro del Comune di Napoli

Prof.ssa Chiara Marciani

Il Direttore Regionale Campania Agenzia delle Entrate

Dott. Michele Garrubba

Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale – Campania

Prof. Ettore Acerra

Il Responsabile dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli

Il Presidente della Municipalità 3 del Comune di Napoli

Dott. Fabio Greco