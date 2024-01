"La Signora in rosso" in scena al Teatro Bracco

Al Teatro Bracco giovedì 1 febbraio va di scena la “Signora in rosso”. “La Signora in rosso” è il sogno erotico proibito degli Italiani



La trama della commedia è molto semplice ma il divertimento è assicurato perché le situazioni saranno esilaranti. Un abito rosso, la gonna che si alza e lascia intravedere lunghe e slanciate gambe è la visione che si trova davanti Teddy (Claudio Insegno), felicemente sposato con Didi (Eva Grimaldi), stralunato pubblicitario sposato e con figli che da quel momento resta abbagliato della “Signora in rosso”. Tutto infatti ha inizio quando Teddy vede sollevarsi il vestito rosso di una donna misteriosa, Charlotte (Raffaella Fico); da quel momento in poi, lui farà di tutto pur di rivedere la bellissima donna, nonostante non sia il prototipo dell’uomo capace di tradire la moglie senza farsi scoprire, sfuggendo agli assalti amorosi della Signora Millini (Caterina De Santis). È la donna che tutti desiderano. È l’amante che ogni uomo vuole sfoggiare, è la moglie che ogni marito vorrebbe avere dentro casa. Questa la trama in sintesi della divertentissima pièce. La prima assoluta giovedì 1 febbraio e repliche per tutti i weekend (giovedì-domenica) di Febbraio in scena al Teatro Bracco di Napoli, diretto da Caterina De Santis. Un cast d’eccezione: Caterina De Santis, Claudio Insegno, Eva Grimaldi e Raffaella Fico. Equivoci, gag, colpi di scena condiscono questo inedito omaggio all’omonimo e meraviglioso film di Gene Wilder, interpretato da un gruppo di attori già presenti nella compagnia stabile del Teatro Bracco quali: Enzo Varone, Valerio Largo, Federica De Riggi, Mattia Grillo e Marco Serra.

Giovedì prossimo il debutto alle ore 21; Venerdì repliche alla stessa ora. Sabato lo spettacolo è alle 19,30. Domenica si va in scena alle 18,30.

Per tutte le altre info www.teatrobracco.it

Harry di Prisco