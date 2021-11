SIEDAS, ricco il programma della VI Assemblea Nazionale

Un ricco programma quello proposto da SIEDAS, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, in occasione della VI Assemblea Nazionale che quest’anno si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 novembre a Bologna presso la Sala Bossi del Conservatorio “Giovan Battista Martini”.

Gli appuntamenti vedranno la presenza di eminenti relatori che operano nei molteplici settori della filiera culturale.

La prima sessione pubblica avrà inizio venerdì 19 novembre a partire dalle ore 14.00: dopo la registrazione dei partecipanti ed un welcome coffee, alle ore 14.30 ci sarà l’apertura dei lavori a cura del Presidente SIEDAS, Prof. Fabio Dell’Aversana.

I saluti istituzionali saranno affidati a: Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato Ministero della Cultura; Aurelio Zarrelli, Direttore Conservatorio di Musica di Bologna “G.B. Martini”; Jadranka Bentini, Presidente Conservatorio di Musica di Bologna "G.B. Martini"; Maria Masi, Presidente Consiglio Nazionale Forense; Giulio Biino, Consigliere Nazionale del Notariato con delega alla comunicazione.

A partire dalle ore 15.00 si entrerà nel vivo dell’assemblea con le relazioni di esponenti del mondo del diritto delle arti e dello spettacolo di tutta Italia.

Ci sarà poi un momento dedicato alla memoria del Professor Luigi Carlo Ubertazzi, componente del Comitato scientifico Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo, improvvisamente scomparso nei mesi scorsi. Il ricordo sarà affidato alle parole di Francesca Ferrari.

Come di conseuto, la prima sessione pubblica si concluderà con la consegna dei Premi alla Carriera a Massimo Franzoni per la sezione diritto, Fabrizio Plessi per la sezione arti e Anna Galiena per la sezione spettacolo.

Nell seconda sessione pubblica dell’Assemblea di sabato 20 novembre a partire dalle ore 10.00, invece, si parlerà di diritti d’autore, di diritti connessi e del ruolo fondamentale che hanno le collecting societies nel sistema culturale italiano, ed al tavolo dei relatori sarà presente Giulio Rapetti Mogol, Presidente SIAE.

La sessione finale della VI Assemblea Nazionale SIEDAS, che vedrà unicamente la partecipazione dei Soci SIEDAS, tra cui l’avvocato Gennaro Caiazzo del foro di Napoli, nonche’ gli avvocati Gilda Munno, Manuel Fabozzo e Flora Fiume, si terrà domenica 21 a partire dalle ore 10.00: nel corso dell’incontro sarà tracciato un bilancio dell’anno che volge al termine e saranno esposti i progetti di cui ci si occuperà nell’anno sociale che sta per iniziare. I lavori saranno moderati da Francesca Salvato, Consigliere direttivo e Ufficio Stampa SIEDAS, mentre Maria Rosaria Santangelo, Segretario generale SIEDAS, stilerà la relazione consuntiva per l’A.S. 2020/2021; seguiranno poi gli interventi programmati dei Soci SIEDAS. La chiusura dei lavori, alle ore 13.00, sarà affidata a Fabio Dell’Aversana, Presidente SIEDAS.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale del Notariato.

Tutti gli aggiornamenti sull’Assemblea Nazionale sono reperibili sui social ufficiali di SIEDAS e l’hashtag prescelto per l’edizione di quest’anno è #SIEDASBOLOGNA2021.