“Sia nel giusto sia nel torto” al Maschio Angioino

Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di sud, la kermesse promossa dal Comune di Napoli - Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo e finanziata con fondi Poc 2014-2020, entra nel vivo con gli spettacoli della Rassegna Teatrale del Cortile Maschio Angioino di Napoli a cura della Gabbianella Club e fortemente voluta dal suo manager Gianluigi Osteri, con la direzione artistica di Maurizio De Giovanni.

Terzo appuntamento con la rassegna per Sabato 21 agosto ORE 21:00



“SIA NEL GIUSTO SIA NEL TORTO”

Produzione Gabbianella club srl

Liberamente ispirato a pensieri e suggestioni di Fabrizio De André “Sia nel giusto sia nel torto” porta in scena l'impronta stabile di uno dei pilastri del cantautorato italiano: Fabrizio De André. Via del Tempo è uno spazio messo a disposizione dal Sindaco di un paese senza tempo dove 4 sedie vogliono ospitare il detto/non fatto o viceversa di 4 personaggi, un luogo che nasce dall’assunto che spesso è più facile parlare con estranei di sé stessi, condividendo con essi un pezzo di sé, consapevoli che presto spariranno dalla tua vita, e non li incontrerai mai più. Un centro ascolto per non dimenticare la propria natura, da cosa veniamo, cosa sentiamo, come a volte l’appassire sia cosi intrinseco durante la crescita. Ai 4 personaggi se ne aggiunge un quinto, una sorta di pensiero comune, collante drammaturgico pronto a smarcare o evidenziare quanto sia labile l’animo umano, così bloccante eppure fluido. All’interno della drammaturgia sono inclusi alcuni frammenti di testi, di pensieri estrapolati da interviste, interventi musicali legati a un’ironia sottile, al concetto di romanticismo che lega l’amore alla morte, al sacro e al profano, all’inadeguatezza e all’incapacità di adattarsi al contesto sociale, lavorativo e politico, alla sessualità e all' identità di genere che spesso non risulta chiara, definita né volontaria durante la crescita... In 80 minuti d’un tempo senza tempo chiamato speranza si arriva a un falso finale: la realtà è fuori e dentro di noi. INTERPRETI: Roberta Astuti, Marco Serra, Roberta Frascati, Antonio Torino, Anna Maria Bozza AUTORI: Francesco Antonio Nappi e Anna Maria Bozza

Per partecipare agli spettacoli

Inviare una e- mail a prenotazioni@gabbianellaclub.it indicando:

-Nome dello spettacolo

-Nome, cognome, data di nascita del/i partecipante/i

-Numero di telefono del/i partecipante/i

Aspettare mail di conferma entro 48 ore.

In caso di "Sold out" di uno spettacolo non si riceverà più risposta ma lo annunceremo sui nostri canali ufficiali.

