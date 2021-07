"Si fa ma non si dice - Il peccato erotico nella canzone napoletana" è un viaggio nell'universo dell'avanspettacolo, del cafè chantant e delle canzoni licenziose dai primi del '900 agli anni '50.



Lo spettacolo, per la regia di BRUNO TIROZZI, va in scena sulla loggia dei cannoni CASTEL DELL’OVO, DOMENICA 1°agosto ore 19:30.

Contatti e prenotazioni: 3392012642 3319750429/393391306591/081416008.

Previsto un contributo di 10 euro, che sarà devoluto in parte all’associazione S. Liborio.



Vi aspetta uno spettacolo peperino!

Si fa ma non si dice con il duo Carmelo Bruna



Novanta minuti di divertente commedia, all’insegna del bel canto e della bella musica, in compagnia del duo “Carmelobruna”, noto e apprezzato in città per il suo mix di tradizioni e originalità partenopea conservata come in un baule con impeccabile cura e pronto a trasportare in una Napoli forse dimenticata da alcuni, e per altri più giovani invece, ancora sconosciuta.



Bruno, è un misto di Fregoli e Ridolini, coadiuvato dalla saggezza di un cantastorie d'altri tempi e la sensibilità di un fine dicitore «acrobata in ruoli ed insieme alla sua compagna d'arte in un continuo cambio di costumi sempre unico nel suo genere».



La bella Carmela, invece, affascina tutti con la sua voce ed il suo fare elegante e fiero, anche in ruoli più osé, definendosi una «colombina» innamorata dei personaggi che magistralmente interpreta della nostra amata città.



Lo spettacolo sarà una sorta di triplo salto carpiato nella cultura napoletana, tra teatro, cinema e dolcissimi suoni.



Insieme al duo Carmelobruna ci saranno il maestro RAFFAELE MARZANO, l’ASSOCIAZIONE LA DANSE con coerografie di G. CERASUOLO e P. CARRANO, la finedicitrice e costumista A. CECERE (COSTUMI STUDIO3 NAPOLI).

