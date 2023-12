Arriva House of Luxury, una special sale imperdibile a Napoli 

La Mostra d’Oltre Mare è pronta ad accogliere un evento senza precedenti: dall'8 al 17 dicembre, arriva a Napoli la "House of Luxury", una vendita speciale che presenta una straordinaria selezione di 500 marchi e sconti imperdibili fino al 90%.

Un'esperienza di shopping senza precedenti

Say Wow, azienda leader nell'organizzazione di vendite private per i marchi più prestigiosi nel campo della moda e del design, introduce in città la "House of Luxury", un evento unico nel suo genere. In questa straordinaria occasione, verrà presentata una vasta selezione di oltre 30.000 articoli, inclusi abbigliamento, calzature, accessori per uomo, donna e bambino, oltre a articoli per la casa, provenienti da oltre 500 marchi.

Non si tratta solo di una "svendita" tradizionale; il suo innovativo concetto offre un'esperienza di shopping senza precedenti. L'evento è organizzato in shop-in-shop, con diversi marchi che dispongono ognuno del proprio spazio dedicato, insieme a un'ampia area multibrand. Al centro si erge la più maestosa tra tutte, che dà il nome all'evento: la "House of Luxury", scrigno dedicato alle creazioni dei più grandi designer del mondo.

Informazioni utili

L'evento avrà luogo presso la Mostra D’oltre Mare, in piazzale Tecchio 52. Le date da segnare in agenda vanno dall'8 al 17 dicembre. Gli orari dettagliati sono consultabili online, e per partecipare è necessario registrarsi su www.saywow.me. L'ingresso è gratuito.

Insomma, cosa aspetti? Se sei un appassionato di moda e desideri arricchire il tuo guardaroba con pezzi unici a prezzi imbattibili, "House of Luxury" è l'evento che hai atteso!