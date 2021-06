La resilienza è l'evoluzione della bellezza

Nuance calde, perfette per le pelli baciate dal sole; colori fluo che riprendono le mille sfumature del mare; tagli asimmetrici, volutamente imprecisi, volubili come le performance delle notti d’estate…E’ da qui, dalla stagione più calda dell’anno che riparte Forma & Colore con il suo shooting ‘21/’22: nella location mozzafiato del Complesso turistico “Lo Scoglio” a Miliscola, il 4 luglio dalle ore 9, colpi di spazzola e phon sanciranno il ritmo della bellezza.



Il messaggio è chiaro, la scelta dei luoghi non casuale: la Natura si fa sinonimo di libertà, quella libertà tanto desiderata nell’ultimo anno e adesso, finalmente, più vicina. Protagonisti, i famosi TikToker campani Carmen Borriello, Dora Sepe e Fabrizio Piscitelli (con il loro piccolo Carmine), Domenico Garofalo, Giulia Natale, Sofia Francesca Sembiante, coadiuvati da Mery Esposito con la partecipazione straordinaria di Luca Sepe.

Saranno loro a giocare con la “Forma & Colore” che, quest’anno, rispecchierà i trend internazionali: dai colori pieni, a tutta chioma o solo a piccoli tocchi, particolari come tattoo, al make up glitter, agli abiti in tessuto naturale.



“Abbiamo deciso di rilanciare, partendo dai punti cardine del benessere e della bellezza” - spiegano gli ideatori del progetto Agostino Amore e Genny Ronchi, acconciatori e look maker. Con loro, Maurizio Sparano, referente del saloon al Vomero -. “Il colore è fondamentale nella vita, ognuno di noi ha un ‘colore amico’ che racconta del nostro stato d’animo, che aiuta a valorizzare un taglio, ad armonizzarci. Ci divertiremo con la Natura e con i colori senza prenderci troppo sul serio, come fanno i bambini che, dopo un evento traumatico, si rifugiano nel gioco per sopravvivere. In più, quest’anno con noi ci saranno influencer molto noti ma diversi per età, cultura, genere: abbiamo scelto un canale comunicativo che arriva a tutti, giovani e meno giovani, e con loro realizzeremo immagini spiritose ma di tendenza. L’obiettivo è sottolineare il fatto che stare insieme aiuta a superare le difficoltà e arricchisce”.

