SeventHeaven Gospel & Soul: Concerto di Natale alla Galleria Borbonica

L'incontro gioioso di canti natalizi e Gospel, in una chiave armonica originale.

I Seventheaven presentano il Concerto di Natale tra magia e trazione, nella cornice unica della Galleria Borbonica.

Appuntamento lunedì 13 dicembre ore 18:00

Ingresso unico in Via D.Morelli c/o parcheggio Morelli

Costo: Visita più concerto : 20 euro adulti - 15 euro bambini

Info e prenotazione: + 39.3391663127

Green Pass obbligatorio