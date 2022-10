Settimana nazionale della Protezione Civile: le iniziative a Città della Scienza

Nell'ambito della quarta edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, prevista dal 10 al 16 ottobre prossimi - istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2019 al fine di diffondere la cultura della prevenzione in materia di protezione civile prevedendo anche la celebrazione della “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali” nella data del 13 ottobre - in linea con quanto richiesto dal Ministero dell'Interno, il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, di concerto con la Direzione scolastica regionale, ha promosso in favore della platea scolastica una serie di iniziative dimostrative e formative sulla materia della protezione civile, quali il rischio idrogeologico, vulcanico, sismico e bradisismico, nonché il soccorso alla popolazione in caso di calamità.

Gli incontri si svolgeranno nelle giornate del 12 e 13 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede della Fondazione “Città della Scienza”, con il contributo offerto dai rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città metropolitana, unitamente a quelli del COMFOP SUD, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dell’ASL Napoli 1 Centro e delle Associazioni di Volontariato.

Nel corso dei due giorni di incontri gli studenti avranno la possibilità di visionare strutture, automezzi, natanti di soccorso ed apparecchiature utilizzati nei casi di emergenza, nonché di assistere alla proiezione di filmati divulgativi, nell’ottica di accrescere la cultura della prevenzione in materia di protezione civile in particolare per quanto attiene all’assunzione di comportamenti corretti al verificarsi dei principali scenari di rischio.

Saranno disponibili anche spazi informativi sulle attività svolte dall'Esercito Italiano in concorso con la Protezione Civile ed uno stand promozionale sulle opportunità professionali offerte dalle Forze Armate.

Inoltre, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 del giorno 12, sarà consentita la visita dei luoghi espositivi a tutta la cittadinanza interessata.