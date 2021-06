Settimana del Mare 2021: la pallanuoto immersa nella Grande Bellezza di Marechiaro

Ritorna la pallanuoto giocata, al via la Settimana del Mare 2021. Potranno allacciare nuovamente la calottina i ragazzi provenienti da tutta Italia, desiderosi di prendere parte alla rassegna sportiva tanto attesa, arrivata alla seconda edizione.

Palinsesto nutrito con il Torneo Mario Vivace (under 12) dal 28 al 30 giugno, poi il Torneo Mario Occhiello (under 14) dal 30 giugno al 2 luglio, a seguire il Torneo Mario Scotti Galletta (under 16) dal 5 al 7 luglio, Torneo master Checco Mazza e triangolare paralimpico 3-4 luglio, infine Torneo Paolo De Crescenzo (under 18) 8 e 9 luglio.

Immersi nella Grande Bellezza, si giocherà a Marechiaro, nelle acque antistanti il Lido delle Rose. “Raccogliamo un lascito importante fatto di grandi valori, merito di intramontabili campioni e grandi uomini, che ci spinge ad andare avanti e ad organizzare manifestazioni del genere, nel ricordo di Paolo De Crescenzo, papà Mario Scotti Galletta, Mario Vivace e Mario Occhiello, che ci hanno formato. Rimarranno nei nostri cuori e nei nostri ideali, tanto nello sport che nella vita, i loro insegnamenti”, dichiara Andrea Scotti Galletta. “Siamo orgogliosi e pronti ad alzare l’asticella. Accoppiamo il torneo a chi ha fatto la storia di questo sport e la nostra storia, perché sono un pezzo del nostro cuore”, osserva il figlio d’arte. “Riportiamo la pallanuoto a Marechiaro e onoriamo la memoria di campioni di vita e di sport”, prosegue Fabio Galasso. “Dopo due anni i giovani possono ritrovarsi alla Settimana del Mare: passione, gioia e aggregazione. Creiamo le premesse per dare un profilo internazionale alla Settimana del Mare”.

Alla Canottieri Napoli la conferenza stampa di presentazione della kermesse. “Ci auguriamo che il torneo possa richiamare più squadre, aumentare il suo appeal e dare spazio all’attività agonistica dei ragazzi, fermi da troppo tempo. Si consente ai giovani di confrontarsi”, spiega soddisfatto Marco Gallinoro, vicepresidente sportivo del club giallorosso. Dall’incantevole terrazza del Molosiglio si guarda al futuro, senza accantonare il glorioso passato, che indica la strada. “Settimana del Mare evento straordinario per Napoli. Si tende a dimenticare tutto ma la passione forma i giovani per la vita. Complimenti ad Andrea Scotti Galletta e Fabio Galasso, veri eroi, per l’organizzazione in un momento di estrema difficoltà. E’ importante dare merito e ricordare il valore educativo della nostra storia e tradizione. Sono questi i valori che vincono, così come l’attenzione ai ragazzi e i sentimenti di familiarità”, argomenta Paolo Trapanese, presidente Fin Campania. “Con la sfida paralimpica si conferisce visibilità ad una disciplina che va promozionata e la chiave del successo si riscontra nell’unione dell’attività olimpica con quella paralimpica”, asserisce convinta Alessandra Vitale, vicepresidente Cip Campania. “Ci tenevamo ad essere presenti anche quest’anno alla Settimana del Mare”, riferisce entusiasta Valerio Rametta, delegato Finp regionale, di ritorno dal primo campionato italiano di pallanuoto disputato. “Ci siamo e ci saremo nella speranza di allargare il numero dei partecipanti”, continua il capitano. Si contenderanno la vittoria Centro Sportivo Portici, Palermo e una rappresentativa della Basilicata. “Non è facile mettersi in gioco in questo momento delicato. Andrea e Fabio due santi che guardano con ottimismo al futuro”, le considerazioni di Filippo Massimo Gomez, presidente GuG Campania. “È sempre emozionante ripercorrere i luoghi dove papà è stato per tanti anni così come ritrovarsi insieme ad amici e fratelli maggiori”, ammette Francesco De Crescenzo. “Ogni giocatore per papà è stato un figlio, non era solo lavoro ma una grande famiglia. Sono fiero dell’evento nonostante gli ostacoli, perché si può incorrere nell’errore della memoria corta. Siete riusciti a concretizzare una bella manifestazione, il cui significato è da rintracciare nell’aggregazione e nella famiglia, la chiave di tutti i successi di papà e vostri. Vi ringrazio di cuore”, sottolinea De Crescenzo junior con la sorella Brunella e Cinzia, consorte del compianto tecnico napoletano. “Ricordiamo i tre allenatori di Andrea e il papà, che hanno seminato bene”, la riflessione di Barbara Damiani. “Il torneo merita di decollare e di continuare a crescere nella passione. I pallanuotisti sono l’emblema della resistenza e non molleranno”, auspica convinto Gianpiero Occhiello. Emozionata Valentina Vivace nel segno di papà Mario. Sara ricorda suo fratello Checco Mazza, ben felice che si giochi a Marechiaro. Esprime vicinanza istituzionale l’assessore allo sport Ciro Borriello. “Sono contento di aver trascorso un pezzo della mia vita con un mondo così bello. Sono soddisfatto del percorso condiviso”. A supporto Gennaro Mattiello e Simone Mulazzani, a sostenere l’organizzazione Giancarlo Bosso, B-personal. “Edizione particolare, che si svolge nonostante la pandemia in corso, frutto dell’impegno di due giovanotti che danno l’anima per la pallanuoto”. “Un ringraziamento alla Fin, al Coni, al Cip, al Comune di Napoli e agli sponsor”, conclude Scotti Galletta.

Partner dell’evento Luigi Vitale (Vitale Marine - Joker Boat Campania), Antonio Simeoli (Serapide Trans), Gianluigi Scognamiglio e Alessandra Passarelli (centro diagnostico Ninni Scognamiglio), Raffaele D'Orta (D’Orta Spa), Gianluca Capuano (Ristorante Cicciotto), Patrizio Rosiello (Ristorante Calasole), Ennio Varriale (Ristorante Rosiello), Sergio D'Abundo (Ottica D'Abundo).

35 le squadre e 500 atleti tra divertimento e fair play.