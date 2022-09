Settembre a Capodimonte: Parco intorno alla Reggia aperto fino alle 22 e domenica 4 ingresso gratis al Museo

Domenica 4 settembre 2022 al Museo e Real Bosco di Capodimonte ingresso gratuito al museo – come per gli altri siti culturali ministeriali - e alla mostra “Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)” allestita in sala Causa.

Quattro le mostre in corso: Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635) fino al 2 ottobre 2022, dalle ore 10 alle ore 17.30 in sala Causa, Salvatore Emblema (fino al 30 ottobre 2022, dalle ore 10 alle ore 17.30), Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli (fino al 7 gennaio 2023, dalle ore 10 alle ore 17.30) e Cecily Brown. The Triumph of Death (fino al 30 settembre 2022) inserita nel ciclo di mostre focus L’Opera si racconta dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Domenica 4 settembre 2022 chiuso il terzo piano con la sezione di Ottocento e di Novecento, l’arte contemporanea e la mostra Salvatore Emblema.

Il Real Bosco e il parco saranno aperti nei consueti orari, mentre la Chiesa di San Gennaro e il Cellaio con la mostra Emblema saranno aperti venerdì 2 e sabato 3 settembre (ore 10.00- 17.00 con ultimo ingresso alle 16.30, chiusi domenica 4 settembre 2022 Chiesa di San Gennaro e Cellaio).

Le sale del museo saranno allietate, sabato e domenica, dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta).

Inoltre, anche per tutto il mese di settembre (dopo il successo sperimentato nel mese di agosto) il Parco di Capodimonte aprirà le porte ai cittadini anche di sera. Per consentire a chi resta in città di godere di qualche ora in più di relax nel Parco del Real Bosco, la Direzione ha deciso di prolungare fino alle ore 22.00 l’orario di apertura di Porta Grande e Porta Piccola. Dopo le 20.00 saranno fruibili solo i Giardini attorno alla Reggia ed il Belvedere con l’apertura anche della Tisaneria.