7 anni di puok il love brand di street food festeggia con un compleanno solidale

Il love brand di street food festeggia con un compleanno solidale: torna l’iconico panino Mamma’ per raccogliere fondi a favore della ricerca in ambito pediatrico dell’Università degli Studi Di Napoli Federico II











Napoli 6 giugno 2023











Napoli- Il 6 giugno PUOK compie 7 anni. E per festeggiare rilancia Il Mammà, uno dei panini più amati del brand, con un’iniziativa benefica a favore della ricerca pediatrica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.



La sera di martedì 6 giugno, solo presso il punto vendita PUOK del Vomero, in via Cilea 104, saranno preparati esclusivamente MAMMÁ e venduti al prezzo simbolico di 5 euro fino ad esaurimento scorte. L’intero incasso sarà devoluto al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a sostegno del progetto di ricerca sulle malattie della tiroide del bambino.







Un compleanno buonissimo sia dal punto di vista dell’impegno sociale sia dal punto di vista del gusto. Mammà ritorna, in versione migliorata, uscito forzatamente dal menù durante la pandemia per ragioni logistiche e attesissimo dai fan più affezionati. La ricetta prevede una ciabatta di lievito madre farcita con polpetta napoletana fritta, parmigiana di melanzane (con fiordilatte), basilico fresco e maionese al basilico. Il Mammà è la domenica napoletana in mezzo al pane: rappresenta quella parte di PUOK più rustica e verace in contrapposizione alle altre influenze internazionali che hanno da sempre contaminato il format.





“Sono felicissimo - afferma Egidio Cerrone, co founder di PUOK e precursore in Italia dei burger pop - Perché questo 6 giugno faremo festa tre volte. Per i nostri 7 anni, un traguardo raggiunto con tantissimo impegno, sincera passione e vocazione per tutto quel mondo che si può mettere in mezzo al pane. Abbiamo dimostrato di non essere mai stati una moda ma sempre di più un brand amatissimo, solido e virtuoso, riconosciuto ovunque e soprattutto primo nel cuore e nella mente di chi pensa al panino a Napoli e nel resto di Italia. Festeggiamo due volte perché dopo tanti anni riportiamo a casa il Mammà, uno dei nostri panini più simbolici e amati da chi ci sostiene fin dal primo giorno. Festeggiamo tre volte perché doneremo tutto l’incasso in beneficenza per aiutare la ricerca in ambito pediatrico. Il 6 giugno saremo un pezzettino più grandi, tornerà una parte importante di noi e faremo anche del bene attraverso il nostro lavoro e la nostra bellissima community. È tutto bellissimo”.







Il Mammà è un panino filosoficamente napoletano, che omaggia la cucina della mamma e racchiude un grosso bagaglio emotivo, legarlo a una charity night a favore della ricerca pediatrica è una scelta in linea con la mission e vision aziendale del love brand PUOK.







