'Sessomatto napoletano': il duo Carmelobruna in scena al teatro “In Arte Vesuvio”

Spettacolo per la regia di Bruno Tirozzi. In scena nell’esclusiva location del teatro “IN ARTE VESUVIO”, Via Nazario Sauro, Lungomare Caracciolo, sabato 11 Novembre, ore 20.30.

L’ultimissimo spettacolo del duo Carmelobruna combina in maniera armoniosa e sorprendente teatro, canzone, cabaret, varietà, avanspettacolo e danza.

Tutti questi ingredienti verranno sapientemente combinati per esplorare il nostro rapporto con il sesso e con le nostre fantasie erotiche in chiave ironica, con comicità e doppi sensi, ma in una maniera per niente morbosa, nel solco della tradizione e della cultura napoletana. In sintesi, un “puro umorismo sessuale”.

Il tutto risulta in un originale galleria di variopinti personaggi, che, in un divertente excursus storico e artistico che svaria dai primi del ‘900 fino ad oggi, si alternano tra un carosello di costumi e di emozioni, e si esibiscono col miglior repertorio delle antiche e festose canzoni napoletane.

Con la consistente e determinante collaborazione di musicisti, danzatrici e costumisti, lo spettacolo sarà trainato dal premiato duo Carmelobruna, maestro nel cantare, recitare e fare spettacolo a tutto tondo, giostrando con i doppi sensi con padronanza, esibendo una gestualità fuori dal comune, e favorendo e utilizzando il coinvolgimento del pubblico.

Il teatro, dice Carmelobruna è la vita, e sentire il pubblico che ride e canta è la nostra linfa vitale.

Gli spettatori saranno coinvolti finanche a diventare parte integrante dello spettacolo stesso, e di certo non rimarranno insoddisfatti.

In definitiva uno spettacolo unico, divertente, surreale. Assolutamente da non perdere!

Prezzo del biglietto per lo spettacolo: 15.00€,

con la possibilità di avere accesso al ristorante (eventuale consumazione non inclusa nei 15.00€)