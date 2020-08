Sergio Castellitto a spasso per Napoli con il food take away di Mimì alla ferrovia

Sergio Castellitto quest'estate fa tappa a Napoli con la sua famiglia e torna nel cuore della Napoli antica per riassaporare i piatti della tradizione. E cosa c'è di meglio che qualche bontà take away da gustare durante il tour tra le bellezze partenopee?

Ci pensa Mimì Loves Boat, il nuovo servizio d'asporto di piatti traditional-gourmet del ristorante Mimì alla ferrovia, per prendere a morsi tutto il fascino di una città senza tempo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Adoro questa città così ricca di incanto e storia" afferma il brillante attore romano. E allora si parte alla scoperta delle bellezze della nostra costa, tra misure anti-covid e desiderio di godere appieno di questi ultimi giorni di relax.