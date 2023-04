Sergio Caputo in "Un Sabato Italiano Show 40" per VomeroSuona

Sul palco del Teatro Acacia di via Raffaele Tarantino, venerdì 28 aprile 2023, prosegue la rassegna Musicale VomeroSuona con il live di Sergio Caputo.

Nell'aprile del 1983 esce in Italia un album anomalo, una musica diversa da tutto ciò che andava di moda in quel periodo, accompagnata da testi altrettanto inusuali.

Il titolo dell'album è "Un Sabato Italiano", interamente scritto e interpretato da Sergio Caputo, un giovane pubblicitario con l'hobby della musica;

L'album è un mix di swing e blues che racconta storie di vita vissuta in uno stile letterario ispirato alla poesia moderna e neorealista. Inaspettatamente, pur nella sua stranezza l'album è un successo immediato, e segna per Sergio Caputo l'inizio di una lunga carriera musicale. Pochi avrebbero però immaginato che il suo primo album così "diverso" dalle logiche commerciali sarebbe diventato un classico della musica italiana, capace di scavalcare generazioni, ed arrivare ancora attuale nel nuovo nuovo millennio, per celebrare il suo quarantennale, amato da un pubblico che in gran parte non era neanche nato quando esso uscì.

Ora, dopo 19 album, molte compilation e migliaia di concerti sulle spalle, Sergio Caputo - che oggi vive in Francia dopo una lunga parentesi americana - si appresta a celebrare il quarantennale di "Un Sabato Italiano" con un tour, accompagnato da una "Big Band", un tour attesissimo dai fans vecchi e nuovi.

Biglietti già in vendita presso il Teatro Acacia – 081.2155639

Prevendite abituali: 081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726

On line su: www.ticketone.it - www.vivaticket.it