Serena Autieri all'Augusteo in My Fair Lady

Orario non disponibile

Quando Dal 01/03/2024 al 10/03/2024 Orario non disponibile

La favola romantica più rappresentata e premiata al mondo, My Fair Lady, arriva al teatro Augusteo vestita di fascino e di nuovo, con Serena Autieri protagonista.

Lo spettacolo sarà in scena dall’1 al 10 marzo 2024.

"Il capolavoro di Lerner & Loewe’s si presenta in una luce del tutto inedita attraverso la geniale regia e il raffinato design di A.J. Weissbard. L’adattamento italiano di Vincenzo Incenzo - si legge tra le note sullo spettacolo del Teatro Augusteo - restituisce le atmosfere e i suoni originari in una fusione armoniosa ed emozionante. La produzione di Enrico Griselli curata in ogni dettaglio si propone di rubare l’occhio allo spettatore attraverso un cast di prima grandezza, costumi sontuosi e scene spettacolari.

My Fair Lady rappresenta da sempre il musical perfetto. Le sue meravigliose canzoni sono pietre miliari della musica mondiale. Le tematiche affrontate dai personaggi legate al riscatto sociale, al diritto di amare e al superamento delle barriere, sono eternamente attuali e quantomai urgenti.

My Fair Lady ha ispirato musical, film, romanzi, ma rimane irripetibile e irraggiungibile, divertendo, commuovendo e facendo cantare ogni fascia di età. Ognuno di noi merita di vivere la magia di questo straordinario spettacolo almeno una volta nella vita".

Biglietti disponibili al botteghino dell’Augusteo e online al sito www.bigliettoveloce.it

Prezzi e settori:

Platea: Euro 48.00

Galleria: Euro 37.00