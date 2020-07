"Sere d'està", La Canzone Napoletana ad Agosto

La Canzone Napoletana non va in ferie: Napulitanata, per il terzo anno di fila, resta aperta ad Agosto.

In un contesto unico e suggestivo, le melodie e i versi del nostro repertorio saranno protagonisti.

La scaletta spazierà tra brani del periodo classico di fine '800 - inizio '900 ed evergreen degli anni '50: l'estate farà da fil rouge!



Dove: locali di Napulitanata, Piazza Museo 10 (porticato Galleria Principe)

Garage convenzionato: Garage Cavour, Piazza Cavour, 34



ISCRIZIONE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA su www.napulitanata.com

Ingresso: 12€ - pagamento anticipato

Info: 348 998 3871 / info@napulitanata.com



DATE:

Venerdì 31 Luglio, ore 21

Sabato 1 Agosto, ore 21

Venerdì 7 Agosto, ore 21

Sabato 15 Agosto, ore 21

Sabato 22 Agosto, ore 21

Sabato 29 Agosto, ore 21