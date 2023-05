Serata Spettacolo “La Felicità Attraverso il Riscatto Personale”

E’ giunta alla terza edizione il Premio Miniera, organizzato dall’omonima associazione dei Quartieri Spagnoli di Napoli, da anni impegnata nel salvare i ragazzi dalla strada insegnando loro un mestiere, recuperando tutto ciò che di buono è rimasto e valorizzandolo.



Tra le varie attività anche la creazione di opere d’arte con materiali abbandonati tra i rifiuti e, in alcuni casi, raccolti dai volontari de La Via della Felicità che si occupano di interventi di riqualificazione urbana e raccolta rifiuti.



Così è nata una collaborazione tra i due gruppi di volontari rappresentati da Salvatore Iodice per Miniera e Pascal Lemos per La Via della Felicità.



In occasione della Terza Edizione del Premio Miniera, che viene assegnato a chi più si è distinto in progetti di valorizzazione culturale e riscatto personale, le due associazioni vogliono invitare tutta la cittadinanza a partecipare alla Serata Spettacolo Gratuita che si terrà Sabato 6 Maggio alle ore 18:00 presso la sede di FOQUS, Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus, in via Portacarrese a Montecalvario, 69 di Napoli.



Ospiti della serata diversi cantautori tra i quali Dario Sansone, Tommaso Primo, Ciccio Merolla, Giuseppe Russo, Gabriele Esposito, Mariano Lieto, Michele Selillo e Malè (band al femminile). Saranno presenti anche Annibale Siconolfi (Artista 3D) e gli attori Emanuele Palumbo, Bruno Brandi. Gli Eroi dell’Informazione saranno rappresentanti da Napoli Reale (Influencer), Sergio Siano (Fotografo) e Gridalo.net (Giornale). Tra i partner anche gli Eroi dell’Artigianato, che supportano l’evento con birra prodotta da Nartigiana, vino Quartieri Spagnoli, Laezza Pizzeria, Seccia Pasticceria, Maschera e Libertà come Artigiano. Ospite Speciale Cristian Lubrano, Campione di Kickboxing.



La Via della Felicità è una guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che ha come scopo quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. Per questo motivo i volontari hanno deciso di supportare e collaborare nell’organizzazione dell’evento “La Felicità Attraverso il Riscatto Personale”.