“Serata Settecento - Napoli incontra Venezia” a San Domenico Maggiore

Mercoledì 1° maggio, alle ore 19:00, presso la Basilica San Domenico Maggiore a Napoli, il Coro Polifonico Flegreo e l’Orchestra d’Archi “F. Veniero” presentano Serata Settecento – Napoli incontra Venezia, introduce Riccardo Canessa.

F. Durante

Te Deum Prima assoluta del manoscritto originale

per Soli – Coro – Orchestra

A. Vivaldi:

Concerto in La Minore per 2 violini ed Orchestra

Solisti: Sergio Carnevale – Isabella Parmiciano

A. Vivaldi:

Gloria RV589 per Soli – Coro – Orchestra

Soprano: Valeria Attianese

Contralto: Annamaria Napolitano

Tenore: Leopoldo Punziano

Basso: Raffaele Pisani

Direttore e Concertatore: Maestro Nicola Capano

Ingresso: € 15,00 – Contributo Associativo

Info presso Travel Tips Agenzia di Viaggi:

tel. 081-640041 / cell. 340-2452345 - Acquisto online biglietto sul sito Travel Tips Agenzia di Viaggi