Dopo lo strepitoso successo del 2022, l’Atelier Artinà presenta la II edizione di SERATA GATSBY – Atmosfere napoletane anni’30.

Stavolta l’evento verrà ospitato nella panoramicissima Tenuta Torelli sita in via Capodimonte, 27 che, elegante e sontuosa, si affaccia sul golfo di Napoli.

Un programma di alto profilo artistico grazie anche alla partecipazione della Performer burlesque FANNY DAMOUR.

Il padrone di casa per l’appunto Gatsby sarà rappresentato da Alessio Sica attore di cinema e teatro che ci introdurrà nell’affascinante storia della Tenuta Torelli cornice perfetta per questo tema.

Condizione imprescindibile alla partecipazione a questo tipo di evento è INDOSSARE UNO SMOKING o UN ABITO ANNI '30.

La cena prevede un mix di antipastini e degustazioni della nostra cucina tradizionale seguono due primi dello chef – risotto ai funghi con fonduta di formaggio e orecchiette salsiccia e friarielli, torta millefoglie e grazie alla partecipazione dell’azienda Agricola VESTINI CAMAPGNANO degustiamo un Pallagrello Bianco ed il Kajanero rosso.

Un ensemble di emozioni, sapori e divertimento!

Non è solo vuoto divertimento dunque ma anche un momento culturale che sarà integrato da tante sorprese durante tutta la serata.



Dopo l’esibizione di apertura di Fanny Damour ci sarà lo spettacolo danzante super adrenalinico dei ballerini della RedMoniumart, che ci coinvolgeranno nelle danze charleston e swing che saranno accompagnate dalla Swing Luxury Band.

Inutile dire che la serata si concluderà ballando sulle musiche travolgenti di quel periodo.

Per info e contatti rivolgersi all'organizzatrice Monica Fiorito