Serata Epifania Tour: nel centro antico tra Brivido, Magia, brindisi e Musica

Una notte speciale quella della Befana, una notte da vivere in una Napoli misteriosa, inconsueta, affascinante e con sorprese da brivido legate alla vera storia della Befana, la strega benevola che, in sella alla sua scopa magica portera? i doni e i buoni auspici per il Nuovo Anno a tutti. La notte magica quella dei prodigi, il periodo che va dalla notte di Natale a quello della Befana, tra vecchio e nuovo anno, e? ricco di significati simbolici legati ai culti pagani del mondo rurale, scandito da riti antichi a cui si sono sovrapposti e mescolati miti piu? moderni legati alla nuova religione. La notte tra il cinque e il sei gennaio, questa Notte, con i festeggiamenti per l’arrivo della Befana, riti magici, stregoneria e formule propiziatorie. Questi i temi della visita guidata nel cuore della Napoli più inquietante e spaventosa. Temi che ci sveleranno un vecchio lato oscuro della città, che ci porteranno a conoscenza della vera storia della Befana, delle leggende e dei misteri che gettano nuova luce su alcuni dei luoghi più importanti del centro antico. Concluderemo in un prestigioso locale del centro antico per ascoltare musica e brindare. Un locale avvolto nella suggestione di queste mura, brinderemo alla “Notte della Befana”. Non perdete l'occasione di vivere una serata diversa, un mix di paura e magia adatto a tutti.

Itinerario:

I.La Befana una vera strega

II.La strega che ruba l'anima

III.Il demone e la Befana

IV.Il vicolo delle Streghe

V.Malocchio e Fatture

VI.Lo scudo contro i malefìci

VII.Alamanna e il Diavolo

VIII.La caccia alle streghe

IX.festa della Befana

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022

APPUNTAMENTO ORE:20:45

INIZIO TOUR ORE:21:00

Durata del tour: 2.00 ore

Luogo d’appuntamento: Napoli - Via Duomo 147 (al centro del piazzale antistante la cattedrale)

COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 11(7-13anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 13 (dimostrare iscrizione)

Il ticket comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto e storia

• 1 drink

• Auricolari

