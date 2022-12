Serata Epifania Tour: travolgente percorso nel centro antico tra Brivido, Magia, brindisi e Musica.

Unica Data Venerdì 6 Gennaio 2023

inizio tour ore 18:00



La notte dell'Epifania è una notte magica ma, conosciamo davvero da cosa ha origine la festa che avvolge ancora oggi con spirali di magia le nostre vite e quelle dei nostri bambini?

In questo tour dedicato alla vecchietta più simpatica e dispettosa dell'anno, abbiamo deciso di raccontare tutto ciò che di occulto si nasconde in questa figura amica. Conoscete il significato della parola greca"epifanèia" e come la intendevano gli antichi culti pagani? E chi era, prima che il Cristianesimo intervenisse a modificarne il culto, la Befana primigenia? Apprenderemo il significato nascosto della scopa che, solo dalla vecchina dei doni viene cavalcata al contrario ma anche chi erano realmente i Re Magi e cosa li accomuna alla maschera più famosa della commedia dell'arte. Costoro, i portatori di doni hanno lasciato un segno ben preciso nella città di Napoli e noi ve ne daremo testimonianza diretta. Vi racconteremo del significato esoterico della stella cometa e concluderemo con un antico rituale propiziatorio atto a riportare dentro ciascuno di noi le energie che circolano nell'atmosfera di una notte incantata nella quale, dulcis in fundo, non potrà mancare la vera storia della Befana.

Prima di raggiungere un rinomato locale del centro antico per brindare in allegria sarà donato a ciascun partecipante un sacchettino contenente una piccola ma importante sorpresa.



Durata tour 2 ore

Luogo d'appuntamento: Napoli - Piazza del Gesù Nuovo (vicino l'obelisco al centro della piazza lato edicola)

COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 11 (7 - 13 anni)

-Ridotto studenti € 14

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/36_Serata-Epifania-Tour

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto e storia.

• 1 aperitivo presso un locale rinomato del centro antico

• Dono Epifania

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

Scopri di più:

