Serata Araba a Napoli

Venerdì 2 ottobre, Cena Spettacolo con danze tra veli e incensi mistici per una atmosfera di Mille e una notte al Vic Street

Solo per 30 persone (la struttura può ospitare 80/90 persone ma per motivi si sicurezza saranno ospitati massimo 30 partecipanti) si partecipa seduti al proprio tavolo degustando e seguendo lo spettacolo

Prenota il tuo posto al Vic'Street in via Giuseppe Martucci 44, acquista il ticket on line e partecipa alla serata organizzata secondo le norme di sicurezza anti covid

info 3387981020

PREZZO CENA SPETTACOLO di € 20.00 ESCLUSIVAMENTE CON PREVENDITA anzichè € 35.00

SCEGLI IL TUO MENU'

1. Ticket € 20,00

*Prosecco di benvenuto

*Tagliere Salumi e Formaggi D.O.P

*Calice di Vino Rosso/Bianco

*Acqua, pane , servizio e coperto incluso

2. Ticket € 25,00

*Prosecco di benvenuto

*Tagliere Salumi e Formaggi D.O.P

*Primo della Casa tipico campano

*Calice di Vino Rosso/Bianco

*Acqua, pane , servizio e coperto incluso