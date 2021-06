Sera d'estate al Giardino Segreto e Incantatore

Vuoi trascorrere una serata al chiar di luna in un luogo incantato e segreto dove il tempo si è fermato al XVIII secolo? Ebbene, abbiamo il luogo che fa per te. Il GIARDINO SEGRETO Un parco privato di 700mq nel cuore di Napoli all’interno, del settecentesco Palazzo Miccione in via Foria. Un’oasi di tranquillità a contatto con la natura tra alberi e piante secolari, dove avvolto da una magica atmosfera, potrai rilassarti lasciandoti incantare da giochi di luce e suoni della natura, gustando ottimi formaggi e salumi accompagnati da vino Sangria, intrattenuti da varie performance di artisti di strada. Sarai condotto inoltre in una suggestivo percorso guidato espositivo denominato “l’angolo dei ricordi” tra antiche riggiole napoletane dal XVI al XIX secolo ed altri oggetti d’epoca ritrovati durante i lavori di ristrutturazione della casa che sovrasta il giardino dagli attuali proprietari dello stesso e della casa. Il giardino durante il periodo della Rivoluzione Partenopea del 1799, fu uno dei tanti cenacoli illuministici frequentato da illustri personaggi che caratterizzarono quel periodo storico tra cui,Domenico Cirillo la cui dimora napoletana sorge in via Fossi a Pontenuovo a pochi metri da via Foria. Nel corso della serata ci soffermeremo anche sulle figure storiche di detti personaggi. Il Giardino dispone di area giochi per bambini.

Iniziativa dell'Associazione Culturale Antarecs



Appuntamento

Quando: Sabato 24 Luglio 2021

Ore: 19:30

Dove: Via Foria

Prenotazioni entro e non oltre il 20 luglio 2021

Nel rispetto della normativa anticovid vigente:

prenotazioni a numero chiuso

uso di mascherina

esibizione di avvenuta vaccinazione



Si raccomanda la puntualità, l’evento terminerà entro le ore 23:00 secondo le normative vigenti.



prenotazioni:

entro e non oltre il 20/07/2021 fornendo il proprio nominativo e numero di partecipanti contattando i seguenti recapiti:

cellulare/whatsapp: 3317100447

cellulare/sms: 3512223082

le prenotazioni seguiranno ordine cronologico per cui si raccomanda di prenotare al più presto.



Contributo:

€18 a persona.

