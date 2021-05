I sentieri del mistero: percorso nei segreti del Real Bosco di Capodimonte

I SENTIERI DEL MISTERO:

Un tour alla scoperta dei misteri della collina gentile, laddove sorge il parco reale più bello l'Italia, il Real Bosco di Capodimonte. Re Carlo di Borbone ne richiese la realizzazione spinto dalla passione per l'attività venatoria e ritenne di farlo realizzare dall'architetto più eclettico del Settecento, Ferdinando Sanfelice, ma mai avrebbe immaginato che, in quello che era il suo paradiso nascosto si sarebbero celati misteri, simboli esoterici, enigmi e cruenti omicidi.

Attraverseremo i viali del bosco scoprendo le storie degli edifici e dei monumenti presenti al suo interno ma ai nostri occhi, la natura che ci circonda non apparirà sempre benevola e assaggeremo la sensazione di trovarci in un luogo incantato, dove creature incredibili ci osservano di nascosto e dove le leggende si intrecciano inestricabilmente con le realtà storiche.

Dimenticate, o almeno mettete da parte per un istante il luogo di gioco della spensieratezza fanciullesca perché il bosco, oltre al suo fascino occulto accoglie ancora come una madre premurosa ed oscura i numerosi fantasmi che vagano in esso e che nelle notti più scure fanno ancora sentire la eco delle loro voci.

-Luogo d'appuntamento: Napoli Capodimonte, via Miano,2 - Davanti l'ingresso di Porta Piccola.

-Percorso Guidato a piedi, si svolge nel Real Bosco di Capodimonte.

INIZIO TOUR ORE:10:00

DATE

•DOMENICA 6 GIUGNO

•SABATO 26 GIUGNO

•DOMENICA 11 LUGLIO

•SABATO 31 LUGLIO

•DOMENICA 22 AGOSTO

SONO IN PROGRAMMA NUOVE DATE

Durata del tour: 3 ore

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10 (7-13anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 12 (dimostrare iscrizione)

Prenotazione consigliata

-Il ticket comprende:

Visita guidata con 2 guide esperte di esoterismo e storia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

PRENOTAZIONE TELEFONICA: Il pagamento avverrà direttamente alla guida, Contattando il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

* Whatsapp:3511258465



!!!OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

