Al Lido comunale di Bagnoli quattro serate tra natura, degustazioni di vini e musica

In arrivo quattro serate speciali organizzate e finanziate dal Servizio Cultura del Comune di Napoli al Lido comunale di Bagnoli che a giugno lo stesso Comune di Napoli con il Servizio Tutela Mare ha ripristinato e riaperto, dopo anni, con pedane in legno, docce, spazio per l’elioterapia, e ad agosto ha attrezzato con ombrelloni gratuiti grazie ai finanziamenti per il Welfare. Da pochi giorni, anche con nuovi campi di beach volley e beach bocce e beach rugby donati dall’Associazione GIFFAS che da decenni opera sul territorio con i ragazzi fragili. Complessivamente il Lido comunale di Bagnoli offre in forma gratuita un nuovo spazio di comunità ai cittadini e ai visitatori. In questo contesto si comincia sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre per un bis sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 17.30 alle 19 quando gli abitanti e i turisti sono invitati a partecipare all’iniziativa “Sensazioni al crepuscolo”, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, con il Servizio Cultura, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica e organizzata da Ravello Creative L.A.B. srl in collaborazione con A.I.S. – Associazione Italiana Sommelier Campania e Napoli e Vigne Metropolitane.

“Continua a mietere risultati l’impegno dell’amministrazione Manfredi per Bagnoli nel senso del policentrismo e della valorizzazione dell’intero territorio cittadino, da Barra a Piscinola a Soccavo”, dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. “Dopo la riapertura dell’Auditorium “Porta del Parco”, che in pochi mesi – attraverso una fitta programmazione di eventi – è diventato punto di riferimento delle realtà culturali del territorio flegreo e non solo, dopo la restituzione dell’area esterna all’Auditorium attraverso gli spettacoli di “Estate a Napoli”, dopo la rassegna “Napolifonika” realizzata tra l’Arena Flegrea, Città della Scienza e lo stesso Auditorium di Bagnoli, con la cultura e l’intrattenimento di qualità accendiamo i riflettori su un altro spazio pubblico restituito alla cittadinanza e ricco di potenziale. Lavoreremo per convogliare anche in quest’area le migliori risorse del territorio perché i cittadini la sentano propria e perché la nostra comunità – attraverso il sostegno concreto e tangibile delle istituzioni – sia in grado di valorizzare al meglio le risorse che la natura e la storia ci hanno donato”.

L’iniziativa “Sensazioni al crepuscolo” - a ingresso libero fino a esaurimento posti - sperimenta nuovi percorsi che combinano la valorizzazione della bellezza dei luoghi con la musica e i prodotti del territorio. Ciascun evento sarà strutturato attraverso la degustazione dei vini delle Vigne Metropolitane, in compagnia di alcuni sommelier, cui seguiranno momenti musicali che vedranno protagonisti quattro ensemble: Ars Nova Napoli (30/09), Les Passants (01/10), Dolores Melodia (07/10) e Parthenoplay (08/10).

Nel primo concerto, il 30 settembre, il sestetto Ars Nova Napoli che include Marcello Squillante (fisarmonica e voce), Gianluca Fusco (chitarra, organetto, gaita e voce), Michelangelo Nusco (violino e tromba), Vincenzo Racioppi (mandolino e charango), Antonino Anastasia (percussioni) e Bruno Belardi (contrabbasso), porterà alla luce il repertorio popolare campano, le pizziche pugliesi, le serenate siciliane, le tarantelle calabresi, su un confine che è connessione ideale con il rebetiko greco e la musica balcanica, a zig zag tra “Canzone della vela”, “Japri ssu barcuni”, “Virrinedda”, “Catalana” e “Sotto a sta finestrella”. Domenica 1° ottobre spazio a Les Passants, collettivo di giovani musicisti amanti del jazz manouche formatosi tra le mura del Conservatorio San Pietro a Majella, che farà emergere specialmente i brani di leggendari compositori: Django Reinhardt, Sidney Bechet e Ángel Cabral.

Nel secondo fine settimana di “Sensazioni al crepuscolo”, le signore del canto illuminano la scena ambientata in grembo alla natura, dirimpetto a Nisida e Miseno e a pochi passi dal Pontile Nord. Sabato 7 ottobre, il canto/fisarmonica e la mimica teatrale di Dolores Melodia condurrà gli spettatori lungo un itinerario da posteggiatrice chic che incorpora titoli di Ria Rosa, di Raffaele Viviani, del duo Pisano/Cioffi, ondeggiando nelle canzoni di giacca e nelle canzoni amorose, senza trascurare una dose di assonanze e attualità neomelodiche. A chiudere il palinsesto in spiaggia, sarà il recital Parthenoplay di Marina Bruno, esplicito omaggio a “Voce ‘e notte” di Edoardo Nicolardi/Ernesto De Curtis, “Canzone appassiunata” di E. A. Mario, “Nun è peccato” di Ugo Calise/Carlo Alberto Rossi, “Tammurriata nera” di E. A. Mario/Edoardo Nicolardi, “Napule è” di Pino Daniele, “’A rumba d’ ‘e scugnizzi” di Raffaele Viviani e “Maruzzella” di Renato Carosone.

“Con questa iniziativa culturale e le nuove attrezzature sportive prende forma la possibilità di utilizzo dei lidi comunali quali luoghi di aggregazione aperti oltre la stagione balneare”, hanno dichiarato la presidente del consiglio comunale Enza Amato e l’assessore al Mare Cosenza. “Ringrazio GIFFAS per la donazione e tutti i partecipanti alle serate di “Sensazioni al crepuscolo”, ha aggiunto la presidente Amato, “perché offrono ai cittadini e ai turisti di Bagnoli opportunità di tempo libero di qualità tra sport, musica ed eccellenze del territorio”. “Stiamo lavorando”, conclude l’assessore Cosenza, “per ampliare l’offerta degli arenili urbani ad accesso libero”. Informazioni sul sito www.comune.napoli.it.­­­