A Napoli un seminario sul turismo culturale ed enogastronomico sostenibile

Si svolge a Napoli, martedì 10 maggio 2022, dalle ore 10.30, presso l’Hotel NH Napoli Panorama (via Medina, 70), l'EcoDigital Open Meeting “Napoli e il Sud: Arte, Natura e Cibo” promosso da Università degli Studi di Napoli Federico II, Fondazione UniVerde, e dai corsi di Laurea in Hospitality Management e Scienze Gastronomiche Mediterranee dell'ateneo partenopeo.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Opera2030, la piattaforma che promuove l’attivismo e le best practice italiane verso la realizzazione dei 17 Goals delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, Coldiretti Campania, Asacert – Assessment & Certification, Influgramer.com e Radio Radicale.

Programma dell'evento:

Saluti: Matteo Lorito (Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II), Alessandra Priante (Direttore Europa UNWTO), Felice Casucci (Assessore al Turismo, Regione Campania), Flavia Sorrentino (Vicepresidente Consiglio Comunale di Napoli), Luca Trapanese (Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Napoli).

Interventi introduttivi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Valentina Della Corte (Coordinatrice CdL in Hospitality Management, Università degli Studi di Napoli Federico II), Raffaele Sacchi (Coordinatore CdL in Scienze Gastronomiche Mediterranee, Università degli Studi di Napoli Federico II).

Interventi: Annamaria Colao (Cattedra UNESCO Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile, Università degli Studi di Napoli Federico II), Gerardo Capozza (Segretario Generale ACI), Valentina Stinga (Responsabile Coldiretti Donne Impresa Campania), Maurizio De Giovanni (Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo), Carmelo Versace (Sindaco f.f. Città Metropolitana di Reggio Calabria), Francesco Miccichè (Sindaco Comune di Agrigento), Domenico Bennardi (Sindaco Comune di Matera), Massimo Coppola (Sindaco Comune di Sorrento), Raimondo Ambrosino (Sindaco Comune di Procida), Fabrizio Manzulli (Già Assessore Sviluppo Economico, Marketing e Turismo, Comune di Taranto)

Modera: Federico Quagliuolo (Fondatore Storie di Napoli).

In occasione dell'evento saranno presentate Best practice EcoDigital di sostenibilità turistica ed enogastronomiche.

Nel corso dell'EcoDigital Open Meeting, verrà messo in luce l’attivismo civico ed ecologista di giovani startupper e innovatori, insieme all’impegno di green e civic influencer, istituzioni e imprese nella strategia degli Obiettivi 2030 dell’Onu, con numerose testimonianze tra cui Lorenzo Nencini (General Manager NH Napoli Panorama), Antonio Lettera (General Manager Starhotels Terminus), Benedetta De Fabritiis (Responsabile Comunicazione Strategica Asacert), Alessandro Condurro (L’antica Pizzeria da Michele e Associazione “Le Centenarie”) e con la partecipazione di influecer selezionati da Influgramer.com che illustreranno reel (1 minuto) di turismo enogastronomico sostenibile.

Ingresso libero, previa registrazione, fino ad esaurimento posti.

RSVP: info@fondazioneuniverde.it