Seminario Danza Storica Medievale

Corso di DANZA MEDIEVALE in sala a Napoli

DOMENICA 2 OTTOBRE

10:00 ALLE 13:00

15:00 ALLE 18:00

COSTO € 40,00

Max 8/10 partecipanti solo su prenotazione anticipata

3387981020

rilascio attestato di partecipazione associativo

NOTIZIE UTILI:

Il medioevo e le sue danze

Le danze medievali hanno lasciato moltissime tracce scritte e, se qualche chronicon dell'epoca ne parla, nessuno le descrive.

A questa difficoltà vi si aggiunge il problema del deciframento musicale: la notazione musicale si faceva in quest'epoca tramite un tetragramma (e non pentagramma come oggi), il che rende l'interpretazione delle frasi melodiche abbastanza aleatorie.

Le fonti per una comprensione della danza in Europa durante il Medioevo sono perciò limitate e frammentarie, composte perlopiù da qualche raffigurazione in dipinti e miniature;

Nell'alto medioevo le danze erano ancora molto semplici e legati alle danze di cultura contadina per feste e rituali.

Solo nel 1400 iniziano ad essere stilizzate e elaborate per tanto tutte le danze dei secoli precedenti si rifanno a passi semplici e ripetuti e alla fantasia del danzatore.

DANZE DI RIFERIMENTO:

-La Carola : danza in cerchio

- la Ballata: in file

- Virelai: di coppia o di gruppo

- Estampie: legata alla poesia ( coppia)

- il Salterello: principalmente Saltellato

-la Manfredina

- Farandola (labirinto)

- la tarantella (danza della nostra tradizione)

-la Danza a Corte

- i Pali di Maggio

- Danza dell'Orso (superstizione e folklore)

- le Mascherate