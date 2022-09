Seminario di Danza Hula a Napoli

Seminario di Danza Hula al VIc' Street di Napoli.

La Hula è l'espressione più intensa e profonda del popolo hawaiiano. È una danza ricca di significati con la quale si possono raccontare storie, leggende e posti meravigliosi.

L'arte dei gesti e l'eleganza del corpo ci avvolgono portando la mente e l'anima in connessione con la natura e la storia.

In questo incontro approfondiremo la canzone (mele) M?lie's song/ hawaiian lullaby che descrive la bellezza della natura nella sua perfezione.

Apprenderemo il concetto di 'kilohana' e a danzare come se fossimo dei pittori a dipingere su una tela.

Open level

COSTO PER INCONTRO €50,00

POSTI LIMITATI

PRENOTA IL TUO POSTO

3387981020

1° APPUNTAMENTO DOMENICA 30 OTTOBRE

2° APPUNTAMENTO DOMENCA 29 GENNAIO