Pacchetto Vacanza Studio a Napoli Seminario Dal Ventre della Madre (DanzartAcheo)

Vuoi Passare tre giorni nella fantastica Città del Sole Napoli?

ti piacerebbe partecipare a un corso di danza e riscoperta al femminile?

sei appassionato di teatro e storia e vorresti partecipare alle passeggiate Teatralizzate proposte da L'associazione Hope?

Vuoi essere coinvolto in una cena spettacolo tipica? Allora questo è il pacchetto che fa per Te!

PRENOTA ALLO 081662423

CELL.: 33556215087

CELL.:3387981020



Programma :

Venerdì 1 Aprile

arrivo sistemazione in b&b

ore 12:30 Passeggiata Teatralizzata Napoli Saracena

Pic-Nic Sulla Terrazza d'arte a tema 900' Napoletano

Sabato 2 Aprile

Ore 15:00 Seminario dal Ventre della Madre

Ore 21:00 Cena Spettacolo Napoletana

Domenica 3 Aprile

ore 10:00 Seconda parte Seminario dal Ventre della Madre

pranzo e musica Napoli Saracena

costo del pacchetto prenotando entro il 15 Marso 2022 € 240,00 anziché 270,00

PROGRAMMA SEMINARIO

Attraverso un percorso storico, artistico e danzante, effettueremo approfondimenti in riferimento alle conoscenze delle origini del ritmo danzato esperienziale degli antenati e personale, con l'utilizzo del corpo e dell'arte come mezzo di comunicazione e rivelazione personale. Un viaggio dentro se stessi, in un percorso a ritroso nel tempo nella storia della danza e nella propria storia personale attraverso i colori, la tela, e la densità del produrre utilizzando la terra i semi,

danza la vita, dal grembo verso la superfice

cosa serve?

-abbigliamento comodo colore scelti tutte le tonalità rosso, marrone, arancio.

-una tela misura 30 x 40

-una pianta fiorita

-un fascio di canapa da intrecciare

- tanta voglia di danzare e di fiorire

sabato ore 15:00 ore 17:30

Domenica 10:00 alle 12:30

canto di chiusura saluto

"Trova lo spazio dentro te stessa, segna …disegna e danza .. illuminati attraverso la musica e il linguaggio del corpo ritrovati tra la mente e i silenzi, un percorso archeo-arte-storico-danzante alla riscoperta di te dei costumi delle usanze mescolanze dei popoli del mondo un percorso nella tua storia alla ricerca dalle tue antenate.

Danza vissuta attraverso la pittura, la musica e la terra all'aria aperta massimo 8 partecipanti

NB.: tutti i percorsi sono nel rispetto elle delle regole Anti-covid