Self portrait Experience: Workshop di Fotografia

Domenica 21 Aprile (ore 15-17 Oppure 19-21) appuntamento con Self portrait Experience, il Workshop di Fotografia a cura di Ljdia Musso presso il Dom ai Santi Bevitori, un locale suggestivo nel cuore di Napoli, a pochi passi da Piazza San Domenico Maggiore dove al termine del workshop potrai rilassarti con una pausa caffè o un aperitivo e visitare la mostra fotografica in corso "L'età d'oro del grottesco" a cura di Carmine Maturo.

Quota di partecipazione: 25€



Non sono richieste nozioni di fotografia,

Solo il tuo entusiasmo e voglia di mettersi in gioco!

Porta con te uno specchio, un oggetto che ti rappresenta e un oggetto che rappresenta per te un emozione

Al termine del workshop riceverai un ritratto realizzato dalla fotografa



Per informazioni e iscrizioni: 3714806659