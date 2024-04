Il segreto di Liberato: al Comicon in anteprima assoluta alcune scene del film

A Comicon Napoli un evento unico e imperdibile per i fan di Liberato, l’artista napoletano dall’identità ignota. Giovedì 25 aprile, alle 15:00, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, saranno svelate le prime e segretissime immagini del film Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri.

Giuseppe Squillaci e LRNZ, registi delle sequenze animate del lungometraggio, incontreranno il pubblico e mostreranno in anteprima alcune scene.

Il segreto di Liberato è un film di Francesco Lettieri, regia di Francesco Lettieri e Giorgio Testi, per la parte live action; regia di LRNZ e Giuseppe Squillaci per la parte in animazione. Scritto da Francesco Lettieri, con le voci di Liberato, Simona Tabasco, Nando Paone. Prodotto da Red Private in collaborazione con Red Carpet, Ilbe Anemone Film, arriverà al cinema il 9 maggio per una settimana, distribuito da BeWater Film.