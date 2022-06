Il segreto della Sibilla, speciale itinerario narrato

Il segreto della Sibilla, una delle attività inserite nel progetto di educazione al patrimonio "Immaginazione" del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, è un percorso narrativo costruito intorno alla figura, realmente esistita e venerata nella storia antica, della Sibilla Cumana.

Avremo la possibilità di attraversare Cuma, Kým?, tra le più antiche città greche in Italia, e ad oggi una delle aree archeologiche più ricche di storia di tutto il Mediterraneo. Virgilio e Ovidio resero celebre ed immortale Cuma attraverso la narrazione dei vaticini della Sibilla, infatti le genti per secoli sono giunti nella città da ogni luogo per interrogare l’oracolo e per svelare il “segreto”.

La proposta ha come obiettivo il coinvolgimento su più piani, da quello logico-deduttivo a quello emotivo, attraverso diversi strumenti che rendano l'esperienza un laboratorio itinerante.

Focale all’interno dell’idea-progetto è lo sviluppo della “persona” attraverso la cultura umanistica che accresce nell’uomo l’amore per la conoscenza, educa al rispetto e alla cura di sé, degli altri e del mondo.

La finalità è quella di poter fruire del patrimonio archeologico – culturale dell’ area di Cuma, in una forma esperienziale attraverso il genius loci del luogo, immersi nei territori dove si è svolta la storia.

IL SEGRETO DELLA SIBILLA è un percorso di conoscenza umanistico che coinvolge, attraverso una metodologia attiva, i partecipanti rendendoli protagonisti ed interpreti della cultura del luogo.

Il laboratorio prende vita da un format, inteso come insieme di passaggi e procedure comunicative, che conduce i partecipanti ad orientarsi nel contesto storico culturale per arrivare ad un’elaborazione personale, attraverso il fare. Il processo procede attraverso la contaminazione tra le conoscenze già acquisite durante la formazione istituzionale/scolastica e quelle derivanti dell'esperienza.

Il progetto intende realizzare un percorso laboratoriale che partendo dall’ascolto dei “facilitatori” sia capace di far “spostare” i partecipanti verso l’ascolto del sé autobiografico e di quello degli altri.

L’itinerario è accompagnato da una guida culturale, che fornirà le informazioni storico culturali e un attore impegnato in letture teatralizzate

Il percorso sarà accompagnato da un laboratorio di linguaggio creativo, “Foglie al vento” che chiama i partecipanti a svolgere un’azione “magica” a testimonianza della presenza ancora viva dell’antica profetessa.



Informazioni:

Parco Archeologico di Cuma, contributo associativo 10,00 € + ingresso al parco

Prenotazioni

Associazione Human Festival, wa

351 077 50 34

MAIL: info@humanfestival.it