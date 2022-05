Segreta Neapolis: tour unico nel cuore di Napoli tra oggetti e luoghi dell'occulto con drink & music

La De Rebus Neapolis presenta Segreta Neapolis, un tour crepuscolare all'interno degli antichi decumani.

È con particolare orgoglio che vi proponiamo un tour straordinario ed assolutamente unico in Europa.

La nostra guida, esperta e profondamente addentrata nelle tematiche relative all'occulto vi coinvolgerà mostrandovi lungo le tappe del nostro percorso, oggetti unici e sinistri.

Avete mai stretto nelle vostre mani la tavola Ouija? Ed avete mai provato il brivido di far scorrere le vostre dita sulla placchetta che può mettervi in contatto con gli spiriti più inquieti?

E la sfera di cristallo? Oggetto che, utilizzato da mani esperte può portare a potenti e, talora infausti vaticini? Potrete specchiarvi in una vera e preziosa sfera con sguardo accorto a scrutare il futuro. Sapete cos'era il Baphomet? Chi lo ha venerato nel corso dei secoli? I templari adorarono questa figura oscura ed ebbero molto a pentirsene ma voi, ancora una volta potrete accoglierlo nelle vostre mani scrutando e tutta la complessa e demoniaca simbologia.

Ma tanto altro ancora; vi stupirà scoprire che anche Napoli ha avuto la sua bambola posseduta e, la Annabelle nostrana, altrettanto crudele, risponde al nome di Violetta e conoscerete anche il significato di antichi sigilli, atti a proteggere o a maledire. Proprio all'ingresso di una chiesa del centro antico ritroveremo un potente sigillo e ne scopriremo l'arcano segreto.

Al termine di questo avvincente e stupefacente tour concluderemo in un affascinante e magico locale dove suggestione, brivido e mistero saranno il cocktail perfetto per un brindisi dedicato alle ombre svelate.



TUTTI I VENERDÌ ALLE ORE 20:45

TUTTI I SABATO ALLE ORE 19:00

ESPERIENZA AD ALTA RICHIESTA SENZA SCADENZA ??

Luogo d'appuntamento: Napoli - Via Duomo 147 (al centro del piazzale antistante la cattedrale)

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro storico di Napoli.

Durata del tour: 1,45 ore

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 12 (7 - 17anni)

-Ridotto studenti € 13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto e storia.

• 1 drink presso un locale rinomato del centro antico, con possibilità di prenotare la cena info 3511258465

• Radioguide sanificate.

- Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/32_SEGRETA-NEAPOLIS-

- PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465



https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/32_SEGRETA-NEAPOLIS-