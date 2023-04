A Napoli torna SEBS, la grande Fiera dello Sport

Nel PalaVesuvio di Ponticelli verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport con il motto: EDUCARE – CRESCERE – DIVERTIRE – VINCERE per trasmettere un messaggio importante di un corretto stile di vita.

L’evento patrocinato dal Comune di Napoli, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana, dal CONI, da Sport e Salute, dall’Asl Napoli 1, dal CIP, dall’Endas, dalla FISR, dalla FISI, dalla FITA, e dalla Fitarco Campania, accoglierà espositori, federazioni sportive, enti sportivi, scuole di formazioni, convegni e tante esibizioni e corsi di tantissime attività sportive tutte da vivere per un Weekend pieno di emozione ed energia.

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro sarà presente alla Fiera della Sport di Napoli presso il Palavesuvio con proprio stand per l’informazione, la divulgazione e la promozione di “corretti stili di vita” per una sana alimentazione e per incentivare le attività motorie ed il contrasto alla sedentarietà.

Ogni settore avrà una sua grande area dedicata, avremo: l’area Fitness, le aree Sport, l’area Salute, l’area convegni e la grandissima area Danza. Ci si potrà allenare e partecipare ai corsi aperti al pubblico.

“Sabato e domenica prossima al Palavesuvio di Ponticelli sarà una grande e bellissima festa dello Sport – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante - L’impianto di Ponticelli sarà aperto a tutti e pieno di attività sportive di ogni genere sia indoor che all’esterno. Ognuno potrà praticare lo sport che preferisce con tantissima scelta. Voglio invitare soprattutto i ragazzi di Napoli ad approfittare di questa occasione”

“È una manifestazione con la quale si promuove lo sport per la salute quindi per il benessere fisico – ha dichiarato il Presidente della Commissione sport Gennaro Esposito - Chiaramente lo sport è un momento anche di aggregazione. Ci saranno molte discipline. Si propone lo sport come modello di vita, come stile di vita affinché i giovani siano impegnati in qualcosa che piace. Quindi lo sport non è solamente agonismo, non è solamente competizione ma è anche un momento di benessere collettivo”.

AREA FITNESS – L’area fitness comprende tantissime attività: Zumba, Corpology, Ritmo Power, Total Body, Aerobica, High Sinergy Form, Ritmo do Brazil, Revolution Fitness Training, Step, Tessuto e Cerchio Aereo, Funzionale a cura di Decathlon, Insany-T, Strong e molte altre.

AREA SPORT – L’area sport comprende: Baskin, Arti Marziali, Padel a cura di Decathlon, Tiro con l’Arco e Pattinaggio/ Skate.

AREA SALUTE – L’area benessere/salute comprenderà diverse aree: 1) Un’area dedicata alle visite mediche specialistiche nella quale sarà possibile effettuare consulenze di Ortopedia, Posturologia, Pediatria, BioNutrizione, Reumatologia, Diabetologia, Endocrinologia e Psicologia 2) Consulenze e visite senologiche.

AREA CONVEGNI – 1) Sabato 15 aprile ore 10.30 “Il settore sportivo tra innovazione e trasformazione – le leggi e gli strumenti utili al cambiamento”; 2) Un corso di formazione in massaggio sportivo il sabato 15; 3) Domenica 16 aprile ore 15 “L’importanza dello sport nella crescita dei bambini: Incontro con gli specialisti che risponderanno alle domande del pubblico”.

AREA DANZA – Nell’Area Danza due grandi aree: 1) Esibizioni e lezioni di Pole Dance, danza aerea e di Danze Caraibiche. 2) Nel Palavesuvio la VI° Edizione di “Talenti in Palcoscenico”