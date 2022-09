Se non ci sei: la forza delle donne riassunta nel nuovo brano di Weiners

Uscirà il prossimo 16 settembre il nuovo brano "Se non ci sei" del pomiglianese Weiners il cui vero nome è Fabio Gallozzi, bassista e songwriter.

Quante volte abbiamo portato avanti una relazione tossica, in cui l'unico scopo del partner è stato quello di sfruttare, denigrare e sminuire la nostra persona. Quando finalmente ci si guarda allo specchio e si interrompe la storia, ecco che la Donna riprende in mano la propria vita ed inizia un lungo percorso fatto di consapevolezza.

Si, consapevolezza delle proprie forze, che senza un uomo la donna può sempre contare su se stessa, su quelle forze che prima erano nascoste.

Il brano "Se non ci sei" rispecchia la condizione di tantissime donne che ancora non hanno avuto il coraggio di riprendere in mano la propria vita spazzando via tutto ciò che le ha rese schiave e dipendenti da altri.

La produzione è, come di consueto per Weiners, internazionale. Infatti alla batteria troviamo il sudafricano Glenn Welman, l'arrangiatore è il mauriziano Ila_Rio, al basso lo stesso Weiners, alla voce Giada (la stessa del brano Parthenope) e alle chitarre Teo Ferlin.

A partire dal 16 settembre il brano sarà lanciato su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, YT Music, ecc) e sul canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCfiLLN_dTO5IG7qKaM0mfCQ) il video ufficiale.