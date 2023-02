"Scrivimi d'amore", speciale San Valentino all'Archivio di Stato di Napoli

Prezzo non disponibile

L’Archivio di Stato di Napoli racchiude le memorie delle generazioni passate: non solo dei personaggi storici, ma anche della gente comune, nel corso delle esistenze di gioie e dolori. Nei 70 chilometri lineari di fascicoli custoditi nelle strutture del Monastero dei Santi Severino e Sossio, cinque piani per complessivi 24mila metri quadrati, e della sede di Pizzofalcone ci sono documenti eterogenei, fra cui alcuni, sorprendenti: le lettere d’amore.

Il giorno di San Valentino è parsa l’occasione ideale per organizzare un evento dedicato all’amore e all’educazione sentimentale: “Scrivimi d’amore – Lettere dalla penna d’oca ai messaggi Whatsapp”, che si svolgerà nella Sala Filangieri a partire dalle ore 10:00 del 14 febbraio 2023.

Molti i capitoli del ricco programma:

- Le corti d’Amore – Tribunali amorosi di dame dei tempi che furono raccontati dal professor Giuseppe Mastrominico – Università Federico II con l’accompagnamento del duo Notturno Concertante;

- Come si scrive una lettera d’amore? Con la scrittrice Piera Carlomagno;

- Risultati del contest “Scrivimi d’amore”, lanciato sui social dall’Archivio di Stato;

- Lettura di lettere d’amore storiche e contemporanee, partecipanti al contest o patrimonio dell’Archivio di Stato, interpretate da un folto gruppo d’attori, fra cui Nunzia Schiano, Rosanna de Bonis, Ernesto Lama, Angela Rosa d’Auria, Lucia Ronca;

- Collegamento con il direttore del Museo delle Lettere d’Amore dott. Massimo Pamio, da 23 anni attivo a Torrevecchia Teatina (CH) e promotore di un Premio sui messaggi amorosi;

- Educazione sessuale e amore - dr Antonio Merlino, farmacista;

- Oltre la morte… l’Amore nei Testamenti olografi – Salvatore de Matteis.

Il programma è in progress e in via di organizzazione: vi aspettano molte, stuzzicanti sorprese.