Scrivere dal Sud America: Giuseppe Montesano e José Vicente Quirante Rives per Clarice Lispector e Amparo Dávila al Musap

Giovedì 23 novembre 2023, ore 18

MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli

Palazzo Zapata, 2° Piano – Piazza Trieste e Trento, Napoli



Scrivere dal Sud America

Clarice Lispector & Amparo Dávila

Giuseppe Montesano e José Vicente Quirante Rives

coordina Antonella Cilento

letture di Gea Martire

musica di Paolo Coletta



Il quinto incontro di Strane Coppie Scrivere dal mondo: donne, visioni, guerra, è fra i più attesi e fra i più importanti della quindicesima edizione: per Lalineascritta, innanzitutto, perché ospita Giuseppe Montesano e José Vicente Quirante Rives, entrambi protagonisti della storia della manifestazione e dell’associazione da oltre un decennio.



È con loro, infatti, che Strane Coppie è nato, con la presenza prestigiosa di Giuseppe Montesano, recentemente candidato off al premio Nobel dalla rivista MicroMega, e con il supporto di José Vicente Quirante Rives che negli anni in cui è stato direttore dell’Instituto Cervantes ha voluto e sostenuto l’interazione fra istituti di cultura che ha dato il via a Strane Coppie come evento pubblico e, anche dopo aver lasciato l’incarico napoletano, non ha mai smesso di spalleggiare e sostenere l’iniziativa.



Due napoletani eccellenti, insomma, che con la loro amicizia simboleggiano la fusione fra la nostra città e la Spagna, sigillata anche dalla nomina a cittadino onorario di Quirante Rives avvenuta nel 2020.

Non potevano dunque che essere loro a raccontare per il pubblico di Strane Coppie l’incrocio fra due maestre sudamericane della letteratura, che in anni recenti il pubblico italiano ha potuto iniziare a conoscere, ovvero Clarice Lispector e Amparo Dávila.

Ucraina ma brasiliana d’azione, Clarice Lispector è forse la più grande erede di Virginia Woolf. Gli allievi de Lalineascritta l’hanno incontrata la prima volta proprio in una lezione magistrale di Giuseppe Montesano nel lontano 2017, quando Adelphi ha iniziato una ripubblicazione della sua opera, in precedenza seguita da Feltrinelli.

Di Clarice Lispector Adelphi ha ripubblicato Vicino al cuore selvaggio, capolavoro giovanile per il quale venne paragonata a Woolf e Joyce, tradotto per la prima volta Acqua viva, Un soffio di vita, Il lampadario (romanzo finito a Napoli durante la seconda guerra mondiale).

Amparo Dávila, messicana, è una maga del racconto breve: Safarà edizioni ha tradotto e stampato per la prima volta nel nostro paese L’ospite e altri racconti e Morte nel bosco e altri racconti: maestra del fantastico messicano, è il punto di riferimento per intere generazioni di scrittrici e scrittori.





Visioni e corpi sono al centro di questa serata molto speciale dove il fantasma della guerra aleggia, presente nelle biografie delle due autrici: Lispector segue il marito diplomatico nell’Italia bombardata, Dávila scrive e a lungo vive nel Messico antifemminista: entrambe narrano, in forme e stili assai diversi, l’inquietudine dell’esperienza. Invenzione, immaginazione, biografia: tutto è sogno, tutto è parola che genera visione.