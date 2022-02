"Scienza: sostantivo femminile", incontro per la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza

L’11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza istituita dall’Onu nel 2015 per promuovere la parità di genere nel lavoro in ambito scientifico.

Per l’occasione, l’11 febbraio 2022, a partire dalle ore 9:00, si terrà un workshop aperto alla partecipazione per sostenere la parità di genere e sensibilizzare le scuole all’insegnamento dell’uguaglianza tra uomo e e donna nel lavoro in campo scientifico.



L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale Social Project e patrocinato dal Comune di San Giorgio a Cremano. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Giorgio Zinno, Sindaco di San Giorgio a Cremano, di Giuseppe Panico, Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio e di Giuseppe Giordano, Assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione di San Giorgio a Cremano.

Seguiranno gli interventi di “donne che hanno voluto e saputo occupare un posto di assoluto riguardo in ambito scientifico” con il racconto della propria esperienza: la D.ssa Francesca Bianco, Direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; la D.ssa Maria Rosaria

Masullo, Ricercatrice senior dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e componente del Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza; la D.ssa Valeria Nele, doc, Ricercatrice Post-doc presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e la D.ssa Prof.ssa Bianca Fontanella, Docente di Scienze Naturali al Liceo Carlo Urbani di San Giorgio a Cremano.

A moderare l’incontro la D.ssa Simona D’Agostino, Pedagogista e Presidente dell’associazione Social Project.





Liceo Scientifico Statale “Carlo Urbani” di San Giorgio a Cremano per attivare un percorso tematico, a gruppi, da proseguire con le docenti durante l’anno scolastico.