Weekend a Città della Scienza dedicato alla terra e ai fossili. Tornano anche i DidòLab

Continua l’estate a Città della Scienza che propone esperienza originali, scientifiche e al tempo stesso divertenti, grazie ad un programma interessante indirizzato a bambini, famiglie, turisti e a tutti gli appassionati di fenomeni scientifici.

Nel science show GIOCHI di TERRA: fin da piccoli veniamo attratti dalla terra, e non solo per una questione di gravità: sporcarsi e rotolarsi in questo elemento sembra essere una tappa fondamentale del percorso di crescita, anche tutti gli altri elementi (fuoco, aria ed acqua) sembrano trovarsi a loro agio mescolandosi nella terra. Proviamo a testare la forza di questo elemento. In FOSSILI: NOTIZIE DAL PASSATO: scopriamo i segreti che si nascondono dietro reperti fossili e non solo.

Tornano inoltre i “DidòLab: Segui le impronte della natura” attraverso cui si darà sfogo alla creatività per creare affascinanti elementi della natura. Il Didòlab non ha regole ma una sola parola d’ordine: divertimento!

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario, le visite guidate al museo interattivo del corpo umano, Corporea e alla mostra Insetti & Co.