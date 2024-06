Scarlatti per Tutti: concerto alla chiesa dei Santi Marcellino e Festo

Sabato 8 giugno 2024, alle ore 11.30, nella preziosa cornice della Chiesa dei Santi Marcellino e Festo di Napoli, concerto della Scarlatti per Tutti, l’Orchestra amatoriale della Comunità delle Orchestre Scarlatti che riunisce studenti, impiegati, docenti, professionisti, tutti musicisti per diletto nel segno del piacere di far musica insieme, da condividere con il pubblico.

La Scarlatti per Tutti, diretta dal versatile Bruno Persico, proporrà un programma originale, spaziando da arie di Alessandro Scarlatti a una Serenata per tre clarinetti di Mozart; dalla gradevolissima Serenade for Strings dell’eclettico compositore statunitense Norman Leyden (1917-2014) al vigoroso e appassionato primo movimento dal Concerto per viola nello stile di Händel, pubblicato nel 1924 dal musicista francese Henri Casadesus, rinomato ‘falsario’ di stili musicali antichi; da particolari rielaborazioni di melodie classiche napoletane e di alcune canzoni di Pino Daniele a suggestive pagine originali dello stesso Bruno Persico.

Un cocktail musicale da non perdere.

Biglietti (Euro 5,00) al botteghino di San Marcellino da un’ora prima del concerto e online al link:

https://www.azzurroservice.net/biglietti/scarlatti-per-tutti-fdvgf/

info@nuovaorchestrascarlatti.it - nuovaorchestrascarlatti.it