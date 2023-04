Al via la rassegna “Scarlatti Camera Young - Dialoghi musicali alla Federico II””

Euro 5,00 - gratuito per studenti, docenti e personale della Federico II

A Napoli, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo e all’Archivio di Stato, dal 13 al 27 aprile 2023, si svolgerà la rassegna “Scarlatti Camera Young - Dialoghi musicali alla Federico II”, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con Marco Bizzarini, Enrico Careri, Simona Frasca, Maria Rossetti, Giorgio Ruberti, docenti e ricercatori in discipline storico-musicali del Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II.

Con la rassegna, che si terrà il 13, 22 e 24 aprile nella splendida cornice barocca della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli, in Largo San Marcellino; e il 27 aprile nell’Archivio di Stato di Napoli, in Piazzetta del Grande Archivio 5, la Nuova Orchestra Scarlatti intende coniugare la promozione dei giovani talenti del territorio con la ricerca e la divulgazione musicale, nel quadro della partnership della N.O.S. con l’Università Federico II. La rassegna si articolerà in quattro ricchi appuntamenti cameristici con giovani strumentisti cresciuti nelle file dei laboratori di formazione e attività musicale dell’Orchestra Scarlatti Junior e Young: Giuseppe Di Crescenzo, Matteo Introna, Ludovica Cordova, Francesco Abate, Francesco Attore, Pierdavide Falco, Gabriele Polcaro, Mario Brusini, Angelo Falzarano, Giovanbattista Cutolo, Chiara Rollini, Domenico Giannattasio, più i pianisti Elisabetta Furio e Carlo Martiniello.

Giovedì 13 aprile (San Marcellino, ore 18.00) in programma le Sonate per clarinetto e pianoforte di J. Brahms, C. Saint-Saëns e F. Poulenc, più i Quattro pezzi di Alban Berg, introduce il professor Marco Bizzarini, docente di Storia della musica e Musicologia presso la Federico II.

Sabato 22 aprile (San Marcellino, ore 18.00), Trii di Mozart e Brahms, introduce la dott.ssa Maria Rossetti.

Lunedì 24 aprile (San Marcellino, ore 18.00), Quintetto di Mozart e Sestetto di Poulenc per pianoforte e fiati, sempre con l’introduzione della dott. ssa Rossetti.

Giovedì 27 aprile (Archivio di Stato, ore 17.00), musiche di Borodin, Šostakovi?, Stravinskij e il Quintetto K 581 di Mozart, con il Quartetto Scarlatti (archi) e la partecipazione del clarinettista Gaetano Russo, introduce il professor Bizzarini.

Biglietti: Euro 5,00 acquistabili presso le abituali prevendite, on line su azzurroservice.net e al botteghino da un’ora prima del concerto.

Ingresso gratuito per studenti, docenti e personale della Federico II.

Info: 0812535984

nuovaorchestrascarlatti.it

info@nuovaorchestrascarlatti.it