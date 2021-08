Scarabocchio, al Pan la mostra di Simona Giglio

Dal 4 settembre al 16 settembre 2021, il PAN – Palazzo delle Arti di Napoli ospiterà la mostra “SCARABOCCHIO” dell’artista Simona Giglio. L’esposizione è promossa in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo di Napoli.

Lo Scarabocchio nella pittura di Simona Giglio:

La sfera del sonoro, così come per Kandinskij, esercita sull’artista un’intensa fascinazione ed è parte fondamentale delle sue performance, preludio all’interpretazione empatica. Il dipinto risultante sarà allora un compromesso tra disvelamento e interpretazione, ma è durante l'esecuzione che il gesto artistico si manifesta in una sorprendente lettura dell'altro, rapida e geniale, che consola e rassicura un pubblico in partecipazione emotiva.

L’azione grafica surrealista è ben presente all’artista ma non segue nella sua declinazione il percorso dell’informale segnico di Wols o Mark Tobey verso un pittoricismo raffinato, né tantomeno si esaurisce nel segno dello scarabocchio-scrittura afasico, caratteristico delle esperienze pittoriche di Gastone Novelli. L’interesse per il linguaggio individuale e psicomorfo, che già guidava le esperienze astratte di Hans Hartung negli anni Sessanta, si sviluppa in una ricerca emotiva che fa della psicologia dell’inconscio il soggetto dell’opera attraverso un meccanismo al limite con la grafologia.

Il risultato è una combinazione di neuro-estetica ed empatia. Non un’interpretazione della scrittura cosciente nelle forme della psicografia ma un’opera di lettura e di trasposizione per cui dal piano grafico si passa al piano psicologico lasciandosi guidare dall’empatia.>>

In occasione del vernissage del 4 settembre alle ore 18.00 l’artista metterà a disposizione una tela per raccogliere gli scarabocchi dei visitatori che, al termine della mostra, durante il finissage del 16 settembre alle ore 18.00 effettuerà la performance di live painting dello scarabocchio.

La musica sarà a cura di Aleph Trio (Antonio Cece - Daniele De Santo - Marco Fazzari)

Si rammenta, ai sensi e per gli effetti del DECRETO LEGGE del 23 LUGLIO 2021 N. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 n. 175, che, a partire dal 6 agosto, per accedere al PAN sarà obbligatorio essere forniti di GREEN-PASS.

