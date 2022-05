Scapestro presenta il nuovo album dal vivo a Pompei

E' intitolato “E' il bene che resta” il secondo album del cantautore e multistrumentista Fulvio Di Nocera aka Scapestro. Registrato, mixato e masterizzato da Fabrizio Piccolo presso gli storici studi Auditorium Novecento di Napoli (ex Phonotype rec.) vanta illustri collaboratori e collaboratrici come Chiara Carnevale del gruppo Assurd, Antonella Bianco del gruppo Coma Berenices, Jonathan Maurano batterista degli EPO/Fanali/Blindur, Caterina Bianco (Fanali/Tropico/Passione tour next generation) e del pianista jazz Giosi Cincotti.



L'album, disponibile sulle piattaforme digitali, è un bignami perfetto del nuovo cantautorato made in Napoli. Accorto e accurato negli arrangiamenti, sensibile nei testi. Echi di suoni mediterranei e tradizioni popolari fanno sì che questo album è il disco della maturità artistica di Scapestro. Il lavorò verrà rilasciato - con distribuzione Self - anche in formato CD venerdì 20 maggio.



Dopo il release party dello scorso 30 aprile continua il tour di presentazione dell'album, i prossimi appuntamenti sono:

21 Maggio presso Pompei lab di Pompei (Na)



25 Giugno presso Masseria Sardo di Pozzuoli (Na).