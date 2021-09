ScambiaLibro, speciale iniziativa per la circolazione delle storie tra le persone

Prezzo non disponibile

La libreria Libertà di Torre Annunziata, attraverso il Gruppo di lettura, propone “ScambiaLibro”, un evento per la circolazione delle storie tra le persone.

L’evento si svolgerà sabato 25 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. In questa data, ciascuno potrà avvicinarsi al banchetto che sarà allestito all’ingresso della libreria e scambiare un proprio testo con un altro del mucchio. Sarà possibile anche scegliere solo un testo e portalo via. Alla fine della giornata sarà inaugurata la casetta ScambiaLibro della libreria Libertà, per incoraggiare lo scambio permanente di libri tra tutti i cittadini.

Il banchetto del 25 settembre verrà allestito con i libri (romanzi, fantasy, gialli, romanzi storici, ecc.) che i frequentatori della libreria stanno donando in questi giorni. È possibile infatti contribuire alla preparazione dell’evento ScambiaLibro consegnando in libreria vecchi testi o acquistandone di nuovi.

La libreria Libertà si trova a Torre Annunziata, Corso Vittorio Emanuele III n 417.

