Ritorna Scambi internazionali, il workshop dedicato ai programmi di mobilità internazionale firmato Project Ahead

Avere un’esperienza sul territorio internazionale è quello che stai cercando ma ancora non hai capito come muoverti?

Project Ahead, impresa sociale cooperativa, e organizzazione intermedia del programma Erasmus per Giovani Imprenditori, organizza il workshop Scambi internazionali – Opportunità europee di lavoro e formazione per i giovani.



L’iniziativa è parte di in una serie di incontri promossi nell’ambito del progetto DialogueInn, cofinanziato dal POR FESR 2014/2020 della Regione Campania, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.7 – Azione 3.7.1, con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Campania.



Saranno approfonditi i programmi europei sugli scambi internazionali attualmente in vigore rivolti ai giovani che desiderano fare un’esperienza formativa all’estero. A guidare l’evento ci saranno Roberto Rossetto (Trainer and Learning facilitator) e Angela Paola Paradiso (responsabile Project Ahead per il programma Erasmus per Giovani Imprenditori).



L’incontro Scambi internazionali verterà in particolare sui programmi Erasmus per Giovani Imprenditori, Erasmus+, Consiglio d’Europa, European Youth Foundation.



Ciò che accomuna questi strumenti è sicuramente la possibilità di fare esperienze multiculturali ad ampio raggio: viaggiare, conoscere nuove lingue, acquisire competenze professionali e relazionali nuove, conoscere realtà diverse e il mondo del volontariato.



L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre alle ore 17:00 negli spazi del coworking Dialogue Place in via della Sapienza 18 di Napoli e sarà così strutturato:



>> ore 17:00 – Introduzione e presentazioni, esposizione dei principi e delle opportunità di Erasmus Plus

>> ore 18:00 – Strumenti e opportunità di Erasmus per Giovani Imprenditori, Consiglio d’Europa e European Youth Foundation

>> ore 19:00 – Aperitivo di networking in terrazza



Project Ahead si pone da sempre come ponte tra le idee e la loro realizzazione, promuovendo ed educando le nuove generazioni anche agli strumenti per gli scambi internazionali che spesso possono essere il tassello mancante per la realizzazione del proprio percorso personale e professionale.