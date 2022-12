La Scalzabanda in concerto per le strade della città vecchia

La Scalzabanda è in concerto a Forcella, martedì 27 dicembre, per “Infanzie. Racconti di Natale”, progetto speciale de I Teatrini promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della manifestazione “Altri Natali”.

L’originale ensemble napoletano, composto da ragazzi e ragazze provenienti dal laboratorio musicale permanente di Montesanto, inizierà il suo show itinerante nei vicoli della “città vecchia” alle ore 11.30 con partenza dallo Spazio Comunale Piazza Forcella (in Via Vicaria Vecchia 23). Per le strade del popolare quartiere, eseguirà musiche scelte da un ampio repertorio internazionale che unisce, ad esempio, brani dei Queen, James Brown, Deep Purple, Charlie Mingus a rielaborazioni per street band di pezzi di Pino Daniele fino a quell’inno di libertà, ormai riconosciuto con tale significato in gran parte del mondo, che è “Bella ciao”. Una festa di musica, ma anche di solidarietà e fratellanza, che i giovani musicisti concluderanno, facendo ritorno a Piazza Forcella, sul palco del teatro, con concerto finale in cui è annunciato anche un piccolo ricordo della giovane Annalisa Durante.

La programmazione di “Infanzie. Racconti di Natale” si conclude con due giorni dedicati ai più piccoli che potranno assistere, sia mercoledì 28 che giovedì 29 dicembre (ore 17.30, a Piazza Forcella) allo spettacolo del CREST di Taranto intitolato “La bottega dei giocattoli”, tra le produzioni italiane di teatro per ragazzi di maggior successo, con testo e regia di Sandra Novellino e Delia De Marco, con gli attori Delia De Marco, Giuseppe Marzio, Sara Pagliaro e le musiche originali Mirko Lodedo.

Una storia, divertente e coinvolgente, ambientata in una speciale bottega di giocattoli, dove per incanto tutto prende vita introducendo gli spettatori nella meraviglia di un racconto fatto di giocattoli provvisti di voce e anima e di notti incantate “in cui è concesso varcare le soglie dell’impossibile”.

Tutto ad ingresso libero, con prenotazione consigliata ai numeri 0810330619 e 3270795871. Info: www.iteatrini.it o FB/ITeatrini