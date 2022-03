Scale di Napoli: in tour dal Petraio a Chiaia, tra storia e poesia

Adulti: € 8 Under 18 e Over 65: 5 € Bambini fino a 11 anni: Gratuito

Indirizzo non disponibile

Dopo il successo delle edizioni precedenti, domenica 6 marzo torna il tour più affascinante e poetico dell'associazione Secreta Neapolis, che parte dalle scale del Petraio e percorre una Napoli panoramica e poco nota.

Il termine Petraio fu ascritto a questa zona a causa delle piogge alluvionali che vi depositavano i ciottoli; successivamente vi si sviluppò tutto intorno il borgo.

Lungo il percorso a tappe si incontraranno numerosi palazzi storici (come il Palazzo rosa dei Cellammare), chiese, il Conservatorio di Santa Caterina a Chiaia e panorami mozzafiato, dove una lettrice professionista narrerà storie e leggende legate a questi luoghi.

INFO E DETTAGLI

Incontro: ore 11, esterno fermata Petraio della funicolare centrale

Prenotazione obbligatoria al 329.2027359 (tel - sms - whatsapp) oppure scrivendo a secretaneapolis@libero.it

Norma anti-Covid: è obbligatorio lasciare nome, cognome, luogo e data di Nascita.

Si consigliano scarpe e abbigliamento comodo

Contributo associativo (guida + lettrice):

Audioguide obbligatorie da 10 partecipanti in poi (2 euro)