Sax Therapy, il potere del Sax per guarire il corpo e la mente: conferenza al Conservatorio di Napoli

L'associazione della Borsa di Studio Giuseppe de Matola presenta - dopo la “Sax Week 2023” in onore di Giuseppe De Matola e la Masterclass Internazionale di Sassofono del M. Otis Murphy - lancia nuova iniziativa culturale nell'ambito delle sue rassegne:

A Napoli, il 12 aprile, presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, si terrà una straordinaria conferenza dedicata all'esplorazione del potenziale terapeutico della musica del sassofono per la salute del corpo e della mente. Dalle ore 9 alle 12 - INGRESSO LIBERO.

Il relatore principale sarà il rinomato Prof. Francesco Burrai, un esperto di fama mondiale nel campo della music medicine. Il Prof. Burrai ha condotto studi innovativi sugli effetti terapeutici della musica del sassofono e di altri interventi di music medicine su una vasta gamma di condizioni psicofisiche, quali ansia, depressione, gestione del dolore, problematiche cardiache, ipertensione, saturazione dell'ossigeno, qualità della vita, qualità del sonno e stato cognitivo. I suoi risultati di ricerca sono stati pubblicati in numerose riviste peer reviewed con impact factor, tra cui il "Journal of Renal Care" e il "Journal of Cardiac Failure".

La conferenza vedrà il Prof. Burrai presentare i risultati delle sue ricerche e discutere delle loro implicazioni per l'assistenza sanitaria. Inoltre, gli studenti di sassofono del Conservatorio, tra cui vincitori della Borsa di Studio Giuseppe De Matola, eseguiranno una selezione di brani originali composti dallo stesso Prof. Burrai e diretti dal Prof. Gianfranco Brundo.

Ann Pizzorusso, fondatrice de La Borsa di Studio Giuseppe De Matola e sponsor dell'evento, ha commentato: "Numerosi studi scientifici hanno dimostrato il potere preventivo, curativo e riabilitativo della musica, e la ricerca del Prof. Burrai ha evidenziato la capacità del sassofono di influenzare lo stato fisico, emotivo e cognitivo dell’ascoltatore, migliorandone il suo stato di salute e di benessere".

Informazioni sulla Borsa di Studio per il Sax “Giuseppe De Matola”:

La Borsa di Studio per il Sax "Giuseppe De Matola" è stata istituita da Ann Pizzorusso in onore del suo compagno Giuseppe De Matola, un sassofonista napoletano di rock'n roll scomparso il 16 maggio 2022. Nel 2023 sono state assegnate 5 borse di studio, e nel 2024 saranno consegnate altre 5 borse di studio "Giuseppe De Matola” per un valore di cinquemila euro. il termine per l'iscrizione è il 20 aprile 2024.

Le borse di studio verranno consegnate durante l'evento del 24 maggio.

Info ed iscrizione su www.giuseppedematolasax.com/Borsadistudio

Clicca qui per visionare il comunicato del conservatorio.

Clicca qui per visionare e scaricare il Bando completo.