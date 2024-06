Sarah live a Napoli: l'evento al Noisy Fest per la vincitrice di Amici

Prezzo non disponibile

La vincitrice di Amici 23 Sarah - nome d'arte di Sarah Toscano - annuncia le date del suo primo live estivo, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che partirà da Roma il 15 giugno 2024.

L'artista si esibirà a Napoli giovedì 4 luglio al Noisy Naples Fest 2024.

Sarah Toscano, conosciuta con il nome d’arte di Sarah, è una giovane cantante che ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 23 lo scorso settembre e ha conquistato la maglia d’oro per il serale, vincendo poi non solo la categoria canto, ma anche l’edizione di quest’anno del programma. Prima di entrare nella scuola di Amici, ha partecipato ad Area Sanremo, dove è stata premiata con la Targa Vittorio De Scalzi. Tra gli inediti che Sarah Toscano ha presentato ad Amici 23, Touché ha raggiunto oltre 1,6 milioni di ascolti su Spotify, Viole e Violini ha ottenuto un discreto successo, ma è stato l’ultimo inedito, pubblicato il 5 febbraio, a conquistare davvero il pubblico. Mappamondo, infatti, è diventato tra gli inediti più ascoltati di questa edizione. Il suo EP di debutto, "Sarah", è uscito il 17 maggio è ha debuttato in top 15 della classifica Fimi degli album più venduti.